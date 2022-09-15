Европарламент проголосовал за выделение Украине €5 млрд помощи

Депутаты Европарламента дали "зеленый свет" выделению макрофинансового кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые микрофинансовые потребности, вызваны российским вторжением, говорится в сообщении.

В Европарламенте отмечают, что потребности Украины во внешнем финансировании быстро выросли из-за российского вторжения. Помимо огромного ущерба, нанесенного дорогам, мостам, фабрикам, домам, больницам и другой физической инфраструктуре, страна также лишилась доступа к международным финансовым рынкам.

По данным Международного валютного фонда, после двусторонних и многосторонних обещаний финансовой поддержки остается дефицит финансирования в размере €9,8 млрд.

"Выделение значительной части оставшейся части исключительного [кредита] обеспечит дополнительное и значительное облегчение и поможет покрыть часть этого дефицита. Кредит ЕС поспособствует устойчивости государственного долга Украины и ее способности в конечном итоге быть в состоянии погасить свои финансовые обязательства", – говорится в предложении, подписанном депутатами Европарламента.

"За" соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26.