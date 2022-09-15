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Европарламент проголосовал за выделение Украине €5 млрд помощи

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Евродепутаты проголосовали за выделение Украине нового транша помощи
Евродепутаты проголосовали за выделение Украине нового транша помощи
Фото: EPA

Европейский парламент одобрил выделение €5 млрд макрофинансовой помощи для Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Депутаты Европарламента дали "зеленый свет" выделению макрофинансового кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые микрофинансовые потребности, вызваны российским вторжением, говорится в сообщении.

В Европарламенте отмечают, что потребности Украины во внешнем финансировании быстро выросли из-за российского вторжения. Помимо огромного ущерба, нанесенного дорогам, мостам, фабрикам, домам, больницам и другой физической инфраструктуре, страна также лишилась доступа к международным финансовым рынкам.

По данным Международного валютного фонда, после двусторонних и многосторонних обещаний финансовой поддержки остается дефицит финансирования в размере €9,8 млрд.

"Выделение значительной части оставшейся части исключительного [кредита] обеспечит дополнительное и значительное облегчение и поможет покрыть часть этого дефицита. Кредит ЕС поспособствует устойчивости государственного долга Украины и ее способности в конечном итоге быть в состоянии погасить свои финансовые обязательства", – говорится в предложении, подписанном депутатами Европарламента.

"За" соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26.

Контекст:

Одобренная сумма помощи – это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму €9 млрд, из которых 1 млрд уже был выделен Украине.

Европейская комиссия 7 сентября предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter.

Теги: Европарламент, помощь, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз
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