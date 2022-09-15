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Украина получила первый транш в размере €500 млн от Европейского инвестиционного банка — Шмыгаль

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Денис Шмыгаль поблагодарил Вернера Хойера и Европейскую комиссию за помощь Украине
Денис Шмыгаль поблагодарил Вернера Хойера и Европейскую комиссию за помощь Украине
Фото: EPA

Украина получила от Европейского инвестиционного банка первый транш в размере €500 млн из пакета помощи в €1,59 млрд. Об этом сообщил 15 сентября в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, транш будет направлен на восстановление инфраструктуры, поддержку экономики и потребности населения Украины.

Также Денис Шмыгаль поблагодарил президента Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера и Европейскую комиссию за помощь Украине.

Контекст:

После вторжения России в Украину 24 февраля западные страны, в том числе ЕС, ввели против РФ ряд экономических санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти и угля, отключение российских банков от SWIFT и замораживание активов юридических и физических лиц, причастных или поддерживающих вторжение.

14 сентября Денис Шмыгаль заявил, что сумма убытков, нанесенных Украине в результате боевых действий, составляет не менее $346 млрд. Это сумма, которая уже верифицирована Всемирным банком.

По его словам, Международный валютный фонд уже согласовал выделение Украине еще $1,4 млрд финансовой помощи.

Теги: Украина, Европейская комиссия, помощь, ЕИБ, Европейский инвестиционный банк, Вернер Хойер, Европа, транш, Денис Шмыгаль
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