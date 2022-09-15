Украина получила первый транш в размере €500 млн от Европейского инвестиционного банка — Шмыгаль

По словам премьера, транш будет направлен на восстановление инфраструктуры, поддержку экономики и потребности населения Украины.

Также Денис Шмыгаль поблагодарил президента Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера и Европейскую комиссию за помощь Украине.

Сьогодні Україна отримала від @EIB перший транш у розмірі €500 млн з пакету допомоги в €1,59 млрд. Дякую президенту ЄІБ @wernerhoyer та @EU_Commission за допомогу * . Транш буде спрямований на відбудову інфраструктури, підтримку економіки та нагальні потреби населення.

Контекст:

После вторжения России в Украину 24 февраля западные страны, в том числе ЕС, ввели против РФ ряд экономических санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти и угля, отключение российских банков от SWIFT и замораживание активов юридических и физических лиц, причастных или поддерживающих вторжение.

14 сентября Денис Шмыгаль заявил, что сумма убытков, нанесенных Украине в результате боевых действий, составляет не менее $346 млрд. Это сумма, которая уже верифицирована Всемирным банком.

По его словам, Международный валютный фонд уже согласовал выделение Украине еще $1,4 млрд финансовой помощи.