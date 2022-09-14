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До конца года Украине на быстрое восстановление объектов, поврежденных в результате боевых действий, необходимо $3,4 млрд – Шмыгаль

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Шмыгаль рассказал, что в 2023 году на быстрое восстановление поврежденных в результате боевых действий объектов нужно $13,6 млрд
Шмыгаль рассказал, что в 2023 году на быстрое восстановление поврежденных в результате боевых действий объектов нужно $13,6 млрд
Фото: kmu.gov.ua

Сумма убытков, нанесенных Украине в результате боевых действий, составляет не менее $346 млрд. Это сумма, которая уже верифицирована Всемирным банком, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 14 сентября, трансляция велась на канале правительства в YouTube.

"Относительно восстановления Украины. Мы – Кабмин – сотрудничаем с нашими партнерами. Ключевой партнер сейчас – Всемирный банк. Министерство развития общин и территорий сделало расчеты и инвентаризацию поврежденных объектов. Общая сумма нанесенных убытков, верифицированная Всемирным банком совместно с правительством, на сегодня составила $346 млрд. Это сумма не окончательная, конечно же. Она растет с каждым днем. Это то, что верифицировали на дату несколько недель назад", – сказал он.

По состоянию на ту же дату Всемирный банк верифицировал сумму, которая необходима, это $105 млрд. 

"Это уже объекты, верифицированные Всемирным банком", – пояснил Шмыгаль. 

Кроме того, есть объекты, которые нужно восстановить до начала зимы, сказал премьер. 

"Есть объекты быстрого восстановления. Мы это называем "восстановление для выживания", часть из них нужно восстановить до начала зимы или на ее протяжении, чтобы люди могли жить, учиться или лечиться в объектах, которые не разрушены, но повреждены: нужно залатать крыши, вставить окна, двери. Таких объектов на сейчас верифицировано на $3,4 млрд", – добавил он. 

По его словам, Всемирный банк создал трастовый счет для сбора этой суммы. Переговоры о сборе средств Киев ведет с США, Германией, Евросоюзом. В следующем году на такое быстрое восстановление нужно еще около $13,6 млрд.

Контекст:

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, правительство, Всемирный банк, помощь, убытки, Евросоюз, Денис Шмыгаль, Министерство развития общин и территорий, восстановление
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