До конца года Украине на быстрое восстановление объектов, поврежденных в результате боевых действий, необходимо $3,4 млрд – Шмыгаль

Шмыгаль рассказал, что в 2023 году на быстрое восстановление поврежденных в результате боевых действий объектов нужно $13,6 млрд Фото: kmu.gov.ua

"Относительно восстановления Украины. Мы – Кабмин – сотрудничаем с нашими партнерами. Ключевой партнер сейчас – Всемирный банк. Министерство развития общин и территорий сделало расчеты и инвентаризацию поврежденных объектов. Общая сумма нанесенных убытков, верифицированная Всемирным банком совместно с правительством, на сегодня составила $346 млрд. Это сумма не окончательная, конечно же. Она растет с каждым днем. Это то, что верифицировали на дату несколько недель назад", – сказал он.

По состоянию на ту же дату Всемирный банк верифицировал сумму, которая необходима, это $105 млрд.

"Это уже объекты, верифицированные Всемирным банком", – пояснил Шмыгаль.

Кроме того, есть объекты, которые нужно восстановить до начала зимы, сказал премьер.

"Есть объекты быстрого восстановления. Мы это называем "восстановление для выживания", часть из них нужно восстановить до начала зимы или на ее протяжении, чтобы люди могли жить, учиться или лечиться в объектах, которые не разрушены, но повреждены: нужно залатать крыши, вставить окна, двери. Таких объектов на сейчас верифицировано на $3,4 млрд", – добавил он.

По его словам, Всемирный банк создал трастовый счет для сбора этой суммы. Переговоры о сборе средств Киев ведет с США, Германией, Евросоюзом. В следующем году на такое быстрое восстановление нужно еще около $13,6 млрд.