Восстановление Украины после завершения войны обойдется в $349 млрд – Еврокомиссия и Всемирный банк

"Потребности в восстановлении и реконструкции в социальном, производственном и инфраструктурном секторах составляют $349 млрд, что более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году. По оценкам быстрой оценки убытков и потребностей (RDNA), в течение следующих 36 месяцев потребуется $105 млрд для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление систем и инфраструктуры образования и здравоохранения, подготовка к зиме, поддержка сельского хозяйства и ремонт жизненно важных транспортных путей", – говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2022 года убытки секторам оцениваются на уровне около $97 млрд:

жилой сектор (40% от общего объема причиненного ущерба);

транспорт (31%);

торговля и промышленность (10%).

Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Харьковская области, за ними идут Киевская, Черниговская и Запорожская области.

"Совместными усилиями мы уже начали реконструкцию на деоккупированных украинских территориях, но реконструкция требует комплексного подхода и мобилизации совместных ресурсов украинского правительства и международных партнеров. Оценка разрушений и выявление потребностей в реконструкции создает прочную основу национального Плана реконструкции и является предпосылкой эффективного финансирования. Ведь только для первого этапа – быстрого восстановления – необходимо $17 млрд, из которых Украине уже в этом году нужно $3,4 млрд", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.