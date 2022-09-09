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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восстановление Украины после завершения войны обойдется в $349 млрд – Еврокомиссия и Всемирный банк

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В ближайшие месяцы заявленная сумма возрастет, потому что война продолжается
В ближайшие месяцы заявленная сумма возрастет, потому что война продолжается
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины, Европейская комиссия (ЕК) и Всемирный банк посчитали, что на послевоенное восстановление Украины понадобится $349 млрд. Об этом 9 сентября говорится в сообщении на сайте Всемирного банка.

"Потребности в восстановлении и реконструкции в социальном, производственном и инфраструктурном секторах составляют $349 млрд, что более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году. По оценкам быстрой оценки убытков и потребностей (RDNA), в течение следующих 36 месяцев потребуется $105 млрд для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление систем и инфраструктуры образования и здравоохранения, подготовка к зиме, поддержка сельского хозяйства и ремонт жизненно важных транспортных путей", – говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2022 года убытки секторам оцениваются на уровне около $97 млрд:

  • жилой сектор (40% от общего объема причиненного ущерба);
  • транспорт (31%);
  • торговля и промышленность (10%).

Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Харьковская области, за ними идут Киевская, Черниговская и Запорожская области.

"Совместными усилиями мы уже начали реконструкцию на деоккупированных украинских территориях, но реконструкция требует комплексного подхода и мобилизации совместных ресурсов украинского правительства и международных партнеров. Оценка разрушений и выявление потребностей в реконструкции создает прочную основу национального Плана реконструкции и является предпосылкой эффективного финансирования. Ведь только для первого этапа – быстрого восстановления – необходимо $17 млрд, из которых Украине уже в этом году нужно $3,4 млрд", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Контекст:

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет.

Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 22 августа 2022 года сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины составляет $113,5 млрд.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Еврокомиссия, Всемирный банк, Харьковская область, Запорожская область, убытки, война России против Украины, восстановление, вторжение России в Украину
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