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Киев поможет Бучанской, Бородянской и другим общинам отстроиться после российского нашествия – Кличко

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В Киеве подписали договоры о предоставлении денег на восстановление общинам, у которых их нет
В Киеве подписали договоры о предоставлении денег на восстановление общинам, у которых их нет
Фото: kyiv.klichko.org

Общины Киевской агломерации, которые больше всего пострадали от зверств российской армии, получат от Киева средства на восстановление и помощь жителям. Глава ассоциации "Киевская агломерация", мэр Киева Виталий Кличко сегодня подписал договоры о предоставлении финансовой помощи от столицы с главами соответствующих общин, сообщил официальный сайт Кличко.

"Мы благодарны всем общинам, которые помогли Киеву выстоять перед российскими захватчиками. Именно поэтому я предложил помощь городам и поселкам, у которых сегодня нет средств для восстановления жилья и инфраструктуры для их жителей. Потому что важны не разговоры или обещания, а конкретные дела", – заявил Кличко.

Речь идет о помощи, в частности, Барышевской, Бышевской, Бучанской, Макаровской, Немешаевской и Бородянской общинам.

"Киев помогает всем, кому остро необходима помощь. Ирпеню, например, мы обеспечили водоснабжение из столицы. Запускаем общие пассажирские перевозки с пригородами Киева. Находим решение по другим вопросам. Сегодня подписали договоры о предоставлении средств на восстановление общинам, у которых их нет. Это, в частности, позволит им и подготовиться к зиме", – подчеркнул Кличко.

Контекст:

Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

Из-за российской агрессии в Киевской области повреждены или разрушены около 26 тыс. объектов. С частных жилых домов частично повреждены 12,5 тыс., полностью уничтожены – примерно 5 тыс. Среди многоэтажных жилых зданий частично повреждены 975, полностью разрушены – примерно 170. В области были полностью разрушены шесть детских садов, 51 – частично. Целиком разрушены четыре школы, 91 – повреждена. Частично разрушены 78 медицинских учреждений, две больницы полностью уничтожены. Такие данные а начале июля привел глава областной военной администрации Алексей Кулеба, он подчеркнул, что цифры будут уточняться.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Киевская область, помощь, Ирпень, деньги, Буча, война России против Украины, финансы, инфраструктура, Барышевка, Бородянка, Макаров, восстановление
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