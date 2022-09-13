В Киевской области сегодня будет идти разминирование, могут быть слышны взрывы – ОГА

Работы запланированы на территории Макаровской, Бородянской общин Бучанского района и Дымерской общины Вышгородского района.

"В связи с этим в общинах области, возможно, будут слышны взрывы. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", – отметили в ОГА.

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 11 сентября, пиротехники обследовали 70 тыс. га и обезвредили 197 тыс. взрывоопасных предметов и более 1665 кг взрывчатых веществ.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.