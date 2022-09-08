Байден сегодня обсудит с лидерами G7, НАТО и Евросоюза дальнейшую помощь Украине – Bloomberg

По данным источников издания, президент США возрождает формат встреч по видеосвязи, который использовался в первые месяцы войны.
Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что Байден стремится сохранить единство Запада в поддержке Украины, поэтому участие во встрече примут лидеры G7, НАТО и Европейского союза.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".