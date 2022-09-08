Байден сегодня обсудит с лидерами G7, НАТО и Евросоюза дальнейшую помощь Украине – Bloomberg

Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что Байден стремится сохранить единство Запада в поддержке Украины Фото: ЕРА

По данным источников издания, президент США возрождает формат встреч по видеосвязи, который использовался в первые месяцы войны.

Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что Байден стремится сохранить единство Запада в поддержке Украины, поэтому участие во встрече примут лидеры G7, НАТО и Европейского союза.

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