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Байден и Трасс обсудили, как обеспечить поражение Путина в войне

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Трасс провела первый разговор с Байденом после назначения на пост премьера
Трасс провела первый разговор с Байденом после назначения на пост премьера
Фото: Liz Truss / Twitter

Президент США Джо Байден и новоназначенная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вечером 6 сентября провели переговоры. Об этом информируют пресс-службы Белого дома и правительства Великобритании.

Байден поздравил Трасс с назначением на должность, сказано в релизах. 

Как отметили в британском правительстве, Трасс выразила надежду на сотрудничество с Байденом для решения совместных проблем, в частности – "экстремальных экономических" проблем, возникших из-за войны России против Украины, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Премьер-министр и президент Байден размышляли о прочности особых отношений [между США и Британией]. Они согласились, что партнерство между нашими странами, укрепленное нашими общими ценностями, имеет решающее значение для защиты и продвижения свободы и демократии в мире. Они договорились развивать эти связи, в том числе путем укрепления нашего глубокого оборонного союза через НАТО и АУКУС. Лидеры подтвердили свою приверженность укреплению глобальной свободы, устранению рисков, создаваемых автократиями, и обеспечению поражения Путина в Украине", – говорится в сообщении правительства Великобритании. 

В Белом доме подчеркнули, что лидеры заявили о готовности углублять отношения между двумя странами. В американском релизе по итогам беседы тоже упоминается Украина. 

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение появления у Ирана ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов", – сообщили в Белом доме. 

Байден в Twitter написал, что рассчитывает на углубление особых отношений между США и Великобританией, а также на "тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии". 

"Мы будем развивать связи между Великобританией и США, укрепляя наш оборонный союз через НАТО и АУКУС", – добавила Трасс.  

Это ее первый разговор с Байденом в должности премьер-министра Великобритании. 

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. До этого она была главой МИД Соединенного Королевства.  6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 

В тот же день Трасс провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был ее первый звонок иностранному лидеру в новой должности. Трасс сообщила, что намерена в ближайшее время посетить Украину. 

Трасс последовательно поддерживает Украину, против которой ведет войну Россия. В мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Великобритания, Джо Байден, агрессия, война России против Украины, Лиз Трасс, сотрудничество, Британия, AUKUS
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