Байден и Трасс обсудили, как обеспечить поражение Путина в войне

Трасс провела первый разговор с Байденом после назначения на пост премьера Фото: Liz Truss / Twitter

Байден поздравил Трасс с назначением на должность, сказано в релизах.

Как отметили в британском правительстве, Трасс выразила надежду на сотрудничество с Байденом для решения совместных проблем, в частности – "экстремальных экономических" проблем, возникших из-за войны России против Украины, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.

"Премьер-министр и президент Байден размышляли о прочности особых отношений [между США и Британией]. Они согласились, что партнерство между нашими странами, укрепленное нашими общими ценностями, имеет решающее значение для защиты и продвижения свободы и демократии в мире. Они договорились развивать эти связи, в том числе путем укрепления нашего глубокого оборонного союза через НАТО и АУКУС. Лидеры подтвердили свою приверженность укреплению глобальной свободы, устранению рисков, создаваемых автократиями, и обеспечению поражения Путина в Украине", – говорится в сообщении правительства Великобритании.

В Белом доме подчеркнули, что лидеры заявили о готовности углублять отношения между двумя странами. В американском релизе по итогам беседы тоже упоминается Украина.

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение появления у Ирана ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов", – сообщили в Белом доме.

Байден в Twitter написал, что рассчитывает на углубление особых отношений между США и Великобританией, а также на "тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии".

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.



I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression. — President Biden (@POTUS) September 6, 2022

"Мы будем развивать связи между Великобританией и США, укрепляя наш оборонный союз через НАТО и АУКУС", – добавила Трасс.

This evening I spoke with @POTUS about working together as leaders of free democracies to tackle shared challenges – particularly the economic problems caused by Putin’s war.



We will build on UK-US links, furthering our defence alliance through NATO and AUKUS. * pic.twitter.com/gVny895ljj — Liz Truss (@trussliz) September 6, 2022

Это ее первый разговор с Байденом в должности премьер-министра Великобритании.