Байден и Трасс обсудили, как обеспечить поражение Путина в войне

Байден поздравил Трасс с назначением на должность, сказано в релизах.
Как отметили в британском правительстве, Трасс выразила надежду на сотрудничество с Байденом для решения совместных проблем, в частности – "экстремальных экономических" проблем, возникших из-за войны России против Украины, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.
"Премьер-министр и президент Байден размышляли о прочности особых отношений [между США и Британией]. Они согласились, что партнерство между нашими странами, укрепленное нашими общими ценностями, имеет решающее значение для защиты и продвижения свободы и демократии в мире. Они договорились развивать эти связи, в том числе путем укрепления нашего глубокого оборонного союза через НАТО и АУКУС. Лидеры подтвердили свою приверженность укреплению глобальной свободы, устранению рисков, создаваемых автократиями, и обеспечению поражения Путина в Украине", – говорится в сообщении правительства Великобритании.
В Белом доме подчеркнули, что лидеры заявили о готовности углублять отношения между двумя странами. В американском релизе по итогам беседы тоже упоминается Украина.
"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение появления у Ирана ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов", – сообщили в Белом доме.
Байден в Twitter написал, что рассчитывает на углубление особых отношений между США и Великобританией, а также на "тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии".
Congratulations to Prime Minister Liz Truss.— President Biden (@POTUS) September 6, 2022
I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.
"Мы будем развивать связи между Великобританией и США, укрепляя наш оборонный союз через НАТО и АУКУС", – добавила Трасс.
This evening I spoke with @POTUS about working together as leaders of free democracies to tackle shared challenges – particularly the economic problems caused by Putin’s war.— Liz Truss (@trussliz) September 6, 2022
We will build on UK-US links, furthering our defence alliance through NATO and AUKUS. * pic.twitter.com/gVny895ljj
Это ее первый разговор с Байденом в должности премьер-министра Великобритании.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. До этого она была главой МИД Соединенного Королевства. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
В тот же день Трасс провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был ее первый звонок иностранному лидеру в новой должности. Трасс сообщила, что намерена в ближайшее время посетить Украину.
Трасс последовательно поддерживает Украину, против которой ведет войну Россия. В мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.