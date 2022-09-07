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Трасс назначила ключевых министров своего правительства

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Трасс назначила ключевых министров своего нового правительства
Трасс назначила ключевых министров своего нового правительства
Фото: EPA

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о назначении ключевых министров своего правительства. Об этом сообщает Sky News.

Министром финансов стал Квази Квартенг, возглавлявший министерство по бизнесу в правительстве Бориса Джонсона.

Во главе МИД стал Джеймс Клеверли, ранее два года работавший во внешнеполитическом ведомстве. Он также был министром образования в правительстве Джонсона.

Бен Уоллес останется в должности министра обороны, которую он занимает с 2019 года.

МВД Великобритании возглавила экс-генпрокурор Суэлла Браверман, а Тереза Коффи назначена вице-премьер-министром – министром здравоохранения.

Новым лордом-канцлером и министром юстиции назначен Брэндон Льюис. Он вошел в правительство в третий раз. При Джонсоне он занимал должность секретаря по Северной Ирландии, но ушел в отставку в июле.

Пенни Мордонт – конкурентка Трасс за пост лидера тори – будет лидером Палаты общин.

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, Бен Уоллес, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, Брэндон Льюис, Джеймс Клеверли, Суэлла Браверман
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