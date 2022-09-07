Трасс назначила ключевых министров своего правительства

Министром финансов стал Квази Квартенг, возглавлявший министерство по бизнесу в правительстве Бориса Джонсона.

Во главе МИД стал Джеймс Клеверли, ранее два года работавший во внешнеполитическом ведомстве. Он также был министром образования в правительстве Джонсона.

Бен Уоллес останется в должности министра обороны, которую он занимает с 2019 года.

МВД Великобритании возглавила экс-генпрокурор Суэлла Браверман, а Тереза Коффи назначена вице-премьер-министром – министром здравоохранения.

Новым лордом-канцлером и министром юстиции назначен Брэндон Льюис. Он вошел в правительство в третий раз. При Джонсоне он занимал должность секретаря по Северной Ирландии, но ушел в отставку в июле.

Пенни Мордонт – конкурентка Трасс за пост лидера тори – будет лидером Палаты общин.