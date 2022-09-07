"В ближайшее время". Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Трасс надеется на сотрудничество с Зеленским, отмечается на сайте правительства Великобритании Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Во время первого разговора с иностранным лидером в роли премьер-министра Трасс заверила Зеленского, что Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.

"Лидеры обсудили необходимость укрепления глобальной безопасности и меры, необходимые для прекращения финансирования путинской военной машины, – говорится в сообщении. – Лидеры выразили сожаление по поводу попыток [президента РФ Владимира] Путина использовать энергию в качестве оружия".

Отмечается, что Трасс высоко оценила борьбу украинцев за суверенитет. По ее словам, важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение в войне.

"Премьер-министр сказала, что надеется на сотрудничество с президентом в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить президента Зеленского в ближайшее время в Украине", – указывается в сообщении.

О разговоре с Трасс Зеленский сообщил в Twitter. В частности, президент рассказал, что пригласил премьера Соединенного Королевства посетить Украину.