"В ближайшее время". Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Во время первого разговора с иностранным лидером в роли премьер-министра Трасс заверила Зеленского, что Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.
"Лидеры обсудили необходимость укрепления глобальной безопасности и меры, необходимые для прекращения финансирования путинской военной машины, – говорится в сообщении. – Лидеры выразили сожаление по поводу попыток [президента РФ Владимира] Путина использовать энергию в качестве оружия".
Отмечается, что Трасс высоко оценила борьбу украинцев за суверенитет. По ее словам, важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение в войне.
"Премьер-министр сказала, что надеется на сотрудничество с президентом в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить президента Зеленского в ближайшее время в Украине", – указывается в сообщении.
О разговоре с Трасс Зеленский сообщил в Twitter. В частности, президент рассказал, что пригласил премьера Соединенного Королевства посетить Украину.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. В мае она призвала не "умиротворять [президента РФ Владимира] Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.
В конце августа во время последнего тура дебатов Трасс заявила, что в случае избрания премьером Великобритании первому позвонит Зеленскому.
Джонсон, который возглавлял правительство с 2019 года, покинул свой пост после серии внутрипартийных скандалов.