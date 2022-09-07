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"В ближайшее время". Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

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Трасс надеется на сотрудничество с Зеленским, отмечается на сайте правительства Великобритании
Трасс надеется на сотрудничество с Зеленским, отмечается на сайте правительства Великобритании
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 6 сентября провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Соединенным Королевством свободы и демократии в Украине.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Во время первого разговора с иностранным лидером в роли премьер-министра Трасс заверила Зеленского, что Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.

"Лидеры обсудили необходимость укрепления глобальной безопасности и меры, необходимые для прекращения финансирования путинской военной машины, – говорится в сообщении. – Лидеры выразили сожаление по поводу попыток [президента РФ Владимира] Путина использовать энергию в качестве оружия".

Отмечается, что Трасс высоко оценила борьбу украинцев за суверенитет. По ее словам, важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение в войне.

"Премьер-министр сказала, что надеется на сотрудничество с президентом в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить президента Зеленского в ближайшее время в Украине", – указывается в сообщении.

О разговоре с Трасс Зеленский сообщил в Twitter. В частности, президент рассказал, что пригласил премьера Соединенного Королевства посетить Украину.

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 

Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. В мае она призвала не "умиротворять [президента РФ Владимира] Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

В конце августа во время последнего тура дебатов Трасс заявила, что в случае избрания премьером Великобритании первому позвонит Зеленскому.

Джонсон, который возглавлял правительство с 2019 года, покинул свой пост после серии внутрипартийных скандалов. 

Теги: Россия, Украина, Великобритания, демократия, правительство, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, украинцы, президент, безопасность, суверенитет, визит, премьер-министр, Лиз Трасс, встреча, сотрудничество, звонок
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