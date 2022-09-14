МВФ согласовал выделение Украине $1,4 млрд помощи. Это второй такой транш с начала вторжения РФ – Шмыгаль

Шмыгаль: Мы договорились, что будем продолжать работать с МВФ, чтобы в следующем году положить начало новой специальной программе Фото: kmu.gov.ua

Шмыгаль напомнил, что 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Зеленский упоминал выделение $1,4 млрд в своем твите по итогам разговора, но не приводил деталей. Шмыгаль рассказал, что речь идет о новом пакете помощи (такую же сумму экстренной помощи МВФ перечислил Украине 10 марта).

"МВФ согласовал выделение Украине еще одного финансирования в размере $1,4 млрд. Так же, как это было в начале войны. Мы договорились, что будем продолжать работать с МВФ, чтобы в следующем году положить начало новой специальной программе", – отметил премьер.

По словам Шмыгаля, Украина и МВФ работают над программой сотрудничества на 2023 год.