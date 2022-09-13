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Зеленский пообщался с главой МВФ, речь шла в том числе о $1,4 млрд для Украины

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Зеленский рассказал, что обсуждал с Георгиевой
Зеленский рассказал, что обсуждал с Георгиевой
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом он сообщил 13 сентября в Twitter.

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 млрд дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", – написал глава государства.

Контекст:

Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования в конце февраля, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России. 

$1,4 млрд экстренной помощи МВФ перечислил Украине 10 марта.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МВФ, телефоны, донор, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, финансы, президент, финансирование, сотрудничество
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