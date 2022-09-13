Зеленский пообщался с главой МВФ, речь шла в том числе о $1,4 млрд для Украины

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 млрд дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", – написал глава государства.

Контекст:

Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования в конце февраля, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России.

$1,4 млрд экстренной помощи МВФ перечислил Украине 10 марта.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.