Украина подала официальное предложение МВФ о новой специальной программе – Шмыгаль

"В пятницу [5 августа] письмо было отправлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года", – сказал Шмыгаль.
В конце июля глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что до конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд.
4 августа Шмыгаль объявил, что правительство Украины предлагает активизировать сотрудничество с Международным валютным фондом по новой программе. "Пока ВСУ противостоят агрессии России и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины", – твитнул премьер.
До начала полномасштабного вторжения РФ Украина сотрудничала с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.
После открытого вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.