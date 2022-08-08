Украина подала официальное предложение МВФ о новой специальной программе – Шмыгаль

После открытого вторжения РФ сотрудничество МВФ и Украины по программе stand-by было отменено Фото: ЕРА

"В пятницу [5 августа] письмо было отправлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года", – сказал Шмыгаль.

В конце июля глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что до конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд.

4 августа Шмыгаль объявил, что правительство Украины предлагает активизировать сотрудничество с Международным валютным фондом по новой программе. "Пока ВСУ противостоят агрессии России и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины", – твитнул премьер.