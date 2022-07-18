"Шок за шоком". МВФ предсказывает резкое снижение роста мировой экономики

По словам его представителя, фонд уже снизил ожидания по росту с 4,4% до 3,6% после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но мировая экономика сталкивается с новыми и новыми "шоками", указала она.
Пазарбашиоглу отмечает, что в условиях растущих цен на продукты и энергоносители, замедления притока капитала на развивающиеся рынки, продолжающейся пандемии и снижения темпов экономического роста в Китае правительствам стало "гораздо сложнее" вырабатывать экономическую стратегию развития.
"Мы наблюдаем шок за шоком, которые действительно наносят удар глобальной экономике", – описала ситуацию она.
Агентство уточняет, что МВФ обнародует очередной прогноз мировой экономики 26 июля.
Из-за полномасштабной войны России против Украины МВФ в апреле снизил прогноз роста мировой экономики. "Ожидается, что экономические последствия войны будут распространяться дальше [за пределы РФ и Украины] за счет товарных рынков, торговли и, в меньшей степени, финансовых взаимосвязей", – говорится в отчете фонда World Economic Outlook, опубликованном 19 апреля. Поскольку война вызвала скачок цен на энергоносители и другие товары и усугубила проблемы с цепочками поставок, ее последствия будут ощущаться почти везде, считают в фонде. Там также подчеркнули, что на момент начала войны мировая экономика еще не полностью оправилась от последствий пандемии коронавируса.