"Шок за шоком". МВФ предсказывает резкое снижение роста мировой экономики

По словам его представителя, фонд уже снизил ожидания по росту с 4,4% до 3,6% после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но мировая экономика сталкивается с новыми и новыми "шоками", указала она.

Пазарбашиоглу отмечает, что в условиях растущих цен на продукты и энергоносители, замедления притока капитала на развивающиеся рынки, продолжающейся пандемии и снижения темпов экономического роста в Китае правительствам стало "гораздо сложнее" вырабатывать экономическую стратегию развития.

"Мы наблюдаем шок за шоком, которые действительно наносят удар глобальной экономике", – описала ситуацию она.

Агентство уточняет, что МВФ обнародует очередной прогноз мировой экономики 26 июля.