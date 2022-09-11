МВФ пассивно относится к Украине – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ МВФ проявил себя оперативно, выделив помощь Украине. Сейчас есть "пробуксовывание".

"Имея лидерские позиции от США, Европы, мы имеем достаточно пассивное отношение от МВФ. Конечно, мы работаем с МВФ все это время. У нас были хорошие отношения с МВФ и хорошее отношение Фонда в 2014–2015 годах, когда началась эта война. МВФ действительно тогда поддерживал Украину", – заявил премьер.

По его словам, в первые два года войны России против Украины МВФ был лидером в вопросе поддержки Украины.

"Мы получили тогда $17 млрд. Сегодня сотрудничество с МВФ происходит абсолютно пассивно, к сожалению. Но мы прилагаем все усилия, передали им документы и призываем МВФ, наших партнеров активизировать деятельность. Это очень важно, потому что МВФ является важной опорой для дальнейшего финансового движения нашего государства совместно с нашими партнерами", – добавил Шмыгаль.