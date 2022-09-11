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МВФ пассивно относится к Украине – Шмыгаль

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Шмыгаль: Сегодня сотрудничество с МВФ происходит абсолютно пассивно, к сожалению
Шмыгаль: Сегодня сотрудничество с МВФ происходит абсолютно пассивно, к сожалению
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает партнеров способствовать активизации сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной в условиях войны. Об этом премьер заявил в ходе 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которую провел Фонд Виктора Пинчука, сообщается в его Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ МВФ проявил себя оперативно, выделив помощь Украине. Сейчас есть "пробуксовывание".

"Имея лидерские позиции от США, Европы, мы имеем достаточно пассивное отношение от МВФ. Конечно, мы работаем с МВФ все это время. У нас были хорошие отношения с МВФ и хорошее отношение Фонда в 2014–2015 годах, когда началась эта война. МВФ действительно тогда поддерживал Украину", – заявил премьер.

По его словам, в первые два года войны России против Украины МВФ был лидером в вопросе поддержки Украины.

"Мы получили тогда $17 млрд. Сегодня сотрудничество с МВФ происходит абсолютно пассивно, к сожалению. Но мы прилагаем все усилия, передали им документы и призываем МВФ, наших партнеров активизировать деятельность. Это очень важно, потому что МВФ является важной опорой для дальнейшего финансового движения нашего государства совместно с нашими партнерами", – добавил Шмыгаль.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. ЗА это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в конце августа сообщил, что Киев предлагает меньший размер программы ($5 млрд на 18 месяцев), ожидая, что она станет "якорем" для привлечения от других партнеров $15–20 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МВФ, YES, Олег Устенко, финансовая помощь, финансирование, Денис Шмыгаль
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