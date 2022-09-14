МВФ разработывает новую программу для Украины – глава фонда

Она заявила, что миссия будет работать вместе с экономической группой Украины.
Гергиева рассказала, что о будущей программе говорила с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, они обсудили, чем фонд сейчас может помощь Киеву и как может работать с другими институтами для поддержки.
Как отметила глава МВФ, Украина дала понять, что ожидает продолжительного сотрудничества по макроэкономике и денежно-кредитной политике.
Пока программа разрабатывается, МВФ может предоставить Украине экстренное финансирование в размере $1,4 млрд.
Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования в конце февраля, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России.
$1,4 млрд экстренной помощи МВФ перечислил Украине 10 марта.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.