МВФ разработывает новую программу для Украины – глава фонда

Она заявила, что миссия будет работать вместе с экономической группой Украины.

Гергиева рассказала, что о будущей программе говорила с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, они обсудили, чем фонд сейчас может помощь Киеву и как может работать с другими институтами для поддержки.

Как отметила глава МВФ, Украина дала понять, что ожидает продолжительного сотрудничества по макроэкономике и денежно-кредитной политике.

Пока программа разрабатывается, МВФ может предоставить Украине экстренное финансирование в размере $1,4 млрд.