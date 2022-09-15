Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили восьмой пакет санкций против РФ

"Говорили о продолжении давления на Россию через будущий восьмой санкционный пакет. Обсудили детали будущего пакета, в чем мы заинтересованы. И в целом у нас хорошая была встреча", – сказал президент.

Фон дер Ляйен отметила, что работа над санкциями продолжается.

"И важно обмениваться деталями этой работы с нашими друзьями в Киеве, чтобы не было возможности обходить эти санкции, не было никаких пробелов. Разговор продолжается и между нашими экспертами по поводу того, что мы хотим сделать вместе", – сказала она.

Накануне фон дер Ляйен заявляла, что санкции ЕС против России работают и они не будут сняты.