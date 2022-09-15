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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили восьмой пакет санкций против РФ

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Фон дер Ляйен прибыла в Киев 15 сентября
Фон дер Ляйен прибыла в Киев 15 сентября
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 15 сентября обсудил детали будущего, восьмого, пакета санкций против России. Об этом он рассказал на их совместном брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Говорили о продолжении давления на Россию через будущий восьмой санкционный пакет. Обсудили детали будущего пакета, в чем мы заинтересованы. И в целом у нас хорошая была встреча", – сказал президент.

Фон дер Ляйен отметила, что работа над санкциями продолжается.

"И важно обмениваться деталями этой работы с нашими друзьями в Киеве, чтобы не было возможности обходить эти санкции, не было никаких пробелов. Разговор продолжается и между нашими экспертами по поводу того, что мы хотим сделать вместе", – сказала она.

Накануне фон дер Ляйен заявляла, что санкции ЕС против России работают и они не будут сняты.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой из них – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включат поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний. Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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