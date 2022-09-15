США ввели санкции против крымских "судей", выносивших политически мотивированные приговоры

"После оккупации Россией Крымского региона Украины прокуроры и судьи, действующие в качестве российских оккупационных властей в так называемой Республике Крым, часто выносили политически мотивированные решения, не соблюдали гарантии справедливого судебного разбирательства и несправедливо преследовали религиозные и этнические меньшинства", – говорится в сообщении.

В список были включены "заместитель прокурора и старший советник юстиции" Сергей Булгаков, "глава" так называемого Киевского райсуда Симферополя Андрей Долгополов, "судей" этого "суда" Михаила Белоусова и Виктора Можелянского.

В Минфине отметили, что указанные "судьи" "считаются наиболее активными в "Киевском райсуде" в вынесении политически мотивированных решений и называются "миссионерами Кремля".

"Все трое участвовали в вынесении приговоров в отношении украинских моряков, захваченных Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в ноябре 2018 года во время рейда на украинский военный корабль. ООН выразила обеспокоенность по поводу того, что судебные решения не соответствовали судебным гарантиям, необходимым для судебного преследования военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом. Эти судьи также выносили предвзятые решения в отношении представителей этнических меньшинств региона, в том числе крымских татар", – говорится в сообщении.

Кроме этого, санкции введены против "судьи Джанкойского районного суда" Марии Ермаковой и "судьи Гагаринского райсуда" оккупированного Севастополя Павла Крылло.

"Оба назначенных судьи вынесли суровые приговоры членам групп религиозных меньшинств, включая "Свидетелей Иеговы", на основании их осуществления религиозных свобод, что противоречит международному праву в отношении прав человека", – говорится в релизе.

Также санкции введены против сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Грамашова, который объявлен в розыск украинскими властями за незаконную деятельность в Крыму и преследование журналиста с целью репрессий.

"Грамашов также участвовал в массовых обысках и арестах этнических крымских татар и помогал России в ее политике борьбы с проукраинским населением полуострова", – добавили в минфине.

Всего США сегодня ввели санкции против 22 физических и двух юридических лиц РФ. В частности, в список попали глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослых дочери и двоюродный брат. Также ограничения введены против российской неонацистской группировки "Русич" и ее главарей Алексея Мильчакова и Яна Петровского.