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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После "бавовны", наблюдая, как выезжают из Крыма "понаехавшие", крымские татары стали приглашать друг друга на "поздравительный кофе" – нардеп Умеров

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Умеров: Люди в Крыму ждут скорейшей деоккупации
Умеров: Люди в Крыму ждут скорейшей деоккупации
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Крымских татар, которые живут в оккупированном Крыму, воодушевили взрывы на военных объектах России, которые расположены на полуострове. Об этом в опубликованном 1 сентября интервью "РБК-Украина" рассказал народный депутат от "Голоса", глава временной спецкомиссии по контролю над использованием западных вооружений Рустем Умеров.

"Крымские татары организованно выступают против РФ, находясь восемь лет под репрессиями, и ведут ненасильственное сопротивление. Быть в оккупации восемь лет – это тяжело, а сопротивляться – крайне сложно… После "бавовны" многие воодушевились и стали приглашать друг друга на koz aydin qavesi ("поздравительный кофе"), наблюдая, как выезжают из Крыма "понаехавшие", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что Украина ведет планомерную работу по деоккупации Крыма.

"Мы обязаны вернуть все оккупированные территории. Какой путь выберет Украина по деоккупации Крыма, будут решать наши государственные органы. В любом случае люди там ждут скорейшей деоккупации", – резюмировал Умеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.

31 августа глава государства от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за предоставляемую Украине информацию.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, крымские татары, репрессии, война России против Украины, Рустем Умеров, деоккупация
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