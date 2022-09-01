После "бавовны", наблюдая, как выезжают из Крыма "понаехавшие", крымские татары стали приглашать друг друга на "поздравительный кофе" – нардеп Умеров

"Крымские татары организованно выступают против РФ, находясь восемь лет под репрессиями, и ведут ненасильственное сопротивление. Быть в оккупации восемь лет – это тяжело, а сопротивляться – крайне сложно… После "бавовны" многие воодушевились и стали приглашать друг друга на koz aydin qavesi ("поздравительный кофе"), наблюдая, как выезжают из Крыма "понаехавшие", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что Украина ведет планомерную работу по деоккупации Крыма.

"Мы обязаны вернуть все оккупированные территории. Какой путь выберет Украина по деоккупации Крыма, будут решать наши государственные органы. В любом случае люди там ждут скорейшей деоккупации", – резюмировал Умеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.

31 августа глава государства от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за предоставляемую Украине информацию.