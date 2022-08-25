В Крыму тоже празднуют День Независимости Украины – Крымская правозащитная группа

"Как известно, на оккупированном полуострове преследуют за проукраинскую позицию: могут задержать даже из-за желто-синего маникюра. Однако активные крымчане ожидают возвращения домой и периодически распространяют соответствующие плакаты и листовки", – говорится в сообщении КПГ.

Организация опубликовала фото листовок с надписями "Крым – это Украина" и "С Днем Независимости, Украина!", расклеенные в Симферополе и на въезде в город.

Листовку на украинском языке на фасаде многоэтажки в Симферополе, на которой под датой 24.08.2022 написано "Крым – готов, крымчане – ждут", заметило издание "Крым.Реалии".

Фото: krymr.com

Кроме того, 23 августа, в День флага Украины, жители аннексированного Крыма запускали в небо желтые и синие воздушные шарики – в частности, на Петровских скалах в Симферополе, сообщило "Крым.Реалии".