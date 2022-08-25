В Крыму тоже празднуют День Независимости Украины – Крымская правозащитная группа

"Как известно, на оккупированном полуострове преследуют за проукраинскую позицию: могут задержать даже из-за желто-синего маникюра. Однако активные крымчане ожидают возвращения домой и периодически распространяют соответствующие плакаты и листовки", – говорится в сообщении КПГ.
Организация опубликовала фото листовок с надписями "Крым – это Украина" и "С Днем Независимости, Украина!", расклеенные в Симферополе и на въезде в город.
Листовку на украинском языке на фасаде многоэтажки в Симферополе, на которой под датой 24.08.2022 написано "Крым – готов, крымчане – ждут", заметило издание "Крым.Реалии".
Кроме того, 23 августа, в День флага Украины, жители аннексированного Крыма запускали в небо желтые и синие воздушные шарики – в частности, на Петровских скалах в Симферополе, сообщило "Крым.Реалии".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.