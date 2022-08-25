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Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

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День Независимости Украины в этом году имеет особое значение, отметили в Google
День Независимости Украины в этом году имеет особое значение, отметили в Google
Фото: depositphotos.com

Google посвятил праздничный дудл Дню Независимости Украины. Подробности о нем опубликованы в архиве дудлов компании.

Иллюстрация в национальных цветах создана харьковской художницей Ольгой Штондой. На ней изображены море, звезды, облака, цветы и люди, которые держатся за руки. 

"Сине-желтый национальный флаг олицетворяет безбрежное небо Украины, красивые ручьи и золотые пшеничные поля. Эти яркие цвета вдохновляют граждан помнить, что они – свободолюбивый, смелый, энергичный и сплоченный народ", – говорится в описании. 

Фото: google.com
Фото: google.com

В Google напомнили, что 24 августа 1991 года украинские политики подписали Акт независимости и вывесили национальный флаг в сессионном зале здания Верховной Рады.

"В этот национальный праздник вспоминают всех, кто отдал жизнь за Родину, в том числе и тех, кто сражается по сей день... День Независимости в этом году имеет особое значение, поскольку Украина продолжает борьбу против продолжающегося российского вторжения", – подчеркнули в компании. 

Контекст:

24 августа Украина отмечает День Независимости. Праздник был введен в честь принятия в 1991 году Верховной Радой Акта провозглашения независимости, который ознаменовал создание Украинского государства в современном виде.

Google отмечал День Независимости Украины тематическими рисунками и в прошлые годы. В частности, в 2016-м на нем были изображены подсолнухи и солнце на фоне синего неба, дудл 2017 года "олицетворял многообразие населения Украины". В 2018-м на схематическом дудле был украинский флаг на фоне долины и неба, а в 2021-м – изображение казацкой чайки, судна запорожских казаков, с трезубцем на парусе.

Теги: Google, искусство, флаг, праздники, художник, День Независимости, независимость, дудл, художница
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