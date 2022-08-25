Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

Иллюстрация в национальных цветах создана харьковской художницей Ольгой Штондой. На ней изображены море, звезды, облака, цветы и люди, которые держатся за руки.
"Сине-желтый национальный флаг олицетворяет безбрежное небо Украины, красивые ручьи и золотые пшеничные поля. Эти яркие цвета вдохновляют граждан помнить, что они – свободолюбивый, смелый, энергичный и сплоченный народ", – говорится в описании.
В Google напомнили, что 24 августа 1991 года украинские политики подписали Акт независимости и вывесили национальный флаг в сессионном зале здания Верховной Рады.
"В этот национальный праздник вспоминают всех, кто отдал жизнь за Родину, в том числе и тех, кто сражается по сей день... День Независимости в этом году имеет особое значение, поскольку Украина продолжает борьбу против продолжающегося российского вторжения", – подчеркнули в компании.
24 августа Украина отмечает День Независимости. Праздник был введен в честь принятия в 1991 году Верховной Радой Акта провозглашения независимости, который ознаменовал создание Украинского государства в современном виде.
Google отмечал День Независимости Украины тематическими рисунками и в прошлые годы. В частности, в 2016-м на нем были изображены подсолнухи и солнце на фоне синего неба, дудл 2017 года "олицетворял многообразие населения Украины". В 2018-м на схематическом дудле был украинский флаг на фоне долины и неба, а в 2021-м – изображение казацкой чайки, судна запорожских казаков, с трезубцем на парусе.