Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

День Независимости Украины в этом году имеет особое значение, отметили в Google Фото: depositphotos.com

Иллюстрация в национальных цветах создана харьковской художницей Ольгой Штондой. На ней изображены море, звезды, облака, цветы и люди, которые держатся за руки.

"Сине-желтый национальный флаг олицетворяет безбрежное небо Украины, красивые ручьи и золотые пшеничные поля. Эти яркие цвета вдохновляют граждан помнить, что они – свободолюбивый, смелый, энергичный и сплоченный народ", – говорится в описании.

Фото: google.com

В Google напомнили, что 24 августа 1991 года украинские политики подписали Акт независимости и вывесили национальный флаг в сессионном зале здания Верховной Рады.

"В этот национальный праздник вспоминают всех, кто отдал жизнь за Родину, в том числе и тех, кто сражается по сей день... День Независимости в этом году имеет особое значение, поскольку Украина продолжает борьбу против продолжающегося российского вторжения", – подчеркнули в компании.