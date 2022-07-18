В РФ оштрафовали Google на 21,7 млрд руб. за неудаление информации о войне в Украине

Штраф в размере 10% от годовой выручки компании в РФ назначен Google за неудаление из YouTube материалов, содержащих "недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине, дискредитирующих вооруженные силы РФ, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".
Как отмечает "Медуза", также не были удалены призывы к участию в митингах.
"Материалы, которые приведены в протоколе, – малая часть запрещенного в РФ контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остаются более 7 тыс. противоправных материалов", – подчеркнули в Роскомнадзоре.
Полномасштабное вторжение в Украину, которое началось 24 февраля, российские власти официально называют "спецоперацией".
4 марта Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается штрафом в размере от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло за собой тяжкие последствия – до 15 лет.
О первых уголовных делах в РФ по этой статье стало известно в середине марта. 25 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что ведомство расследует более 10 таких дел.