В РФ оштрафовали Google на 21,7 млрд руб. за неудаление информации о войне в Украине

Штраф в размере 10% от годовой выручки компании в РФ назначен Google за неудаление из YouTube материалов, содержащих "недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине, дискредитирующих вооруженные силы РФ, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".

Как отмечает "Медуза", также не были удалены призывы к участию в митингах.

"Материалы, которые приведены в протоколе, – малая часть запрещенного в РФ контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остаются более 7 тыс. противоправных материалов", – подчеркнули в Роскомнадзоре.