Приложение Google Pay в Украине заменили "Google Кошельком"

Теперь приложение Google Pay будет хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности. Новое приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.

Пользователи смогут детально настроить конфиденциальность. Личные документы не будут передаваться без разрешения даже в Google, а если человек потеряет телефон, то данные можно будет найти, заблокировать или стереть с помощью функции "Найти устройство".

К 23 июля "Google Кошелек" станет доступен для всех пользователей. Включившие автоматические обновления увидят, что приложение Google Pay автоматически превратилось в "Google Кошелек". Пользователям, не имеющим автоматических обновлений, нужно будет вручную обновить приложение в Google Play.