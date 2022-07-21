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Приложение Google Pay в Украине заменили "Google Кошельком"

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Google Pay в Украине сменил название
Google Pay  в Украине сменил название
Фото: depositphotos.com

Приложение Google Pay в Украине теперь стало "Google Кошельком" (Google Wallet). Оно будет поддерживать новые цифровые элементы, говорится в блоге "Google Украина", опубликованном 21 июля.

Теперь приложение Google Pay будет хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности. Новое приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.

Пользователи смогут детально настроить конфиденциальность. Личные документы не будут передаваться без разрешения даже в Google, а если человек потеряет телефон, то данные можно будет найти, заблокировать или стереть с помощью функции "Найти устройство".

К 23 июля "Google Кошелек" станет доступен для всех пользователей. Включившие автоматические обновления увидят, что приложение Google Pay автоматически превратилось в "Google Кошелек". Пользователям, не имеющим автоматических обновлений, нужно будет вручную обновить приложение в Google Play.

Контекст:

Google Pay – разработанная компанией Google система электронных платежей с мобильных устройств, работающих под операционной системой Android.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Google, Google Wallet
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