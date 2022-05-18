Google закрывает свой офис в России

В компании заявили, что "арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование российского офиса".
Речь также и о невозможности сохранить сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.
При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из России, несмотря на намерение российской "дочки" инициировать собственное банкротство. Речь идет о сервисах "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.
В конце прошлого года Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд руб. за "повторное неудаление запрещенной информации". В мае приставы РФ завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа, сообщал "Интерфакс".
18 мая стало известно, что российский офис Google намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротства, писал "Интерфакс". Компания сообщала, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".