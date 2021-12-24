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Российский суд оштрафовал Google на 7 млрд руб.

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В 2021 году российские суды уже штрафовали Google на 39 млн руб.
В 2021 году российские суды уже штрафовали Google на 39 млн руб. 
Фото: EPA

Таганский районный суд Москвы (РФ) взыскал с компании Google 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом 24 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ, Google LLC признан виновным. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб.", – сообщили в пресс-службе.

Статья кодекса РФ об административных правонарушениях, по которой в России оштрафовали Google, предусматривает наказание за нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации, сообщает "Консультант Плюс"

Контекст:

С 2011 года Россия направила в Google больше запросов об удалении контента, чем все остальные страны вместе взятые, об этом свидетельствуют данные из Google Transparency Report.

Суды в России в 2021 году оштрафовали Google на 39 млн руб. ($550 тыс.) из-за неудаления "запрещенного контента", отмечал "Дождь". Штрафам по этой же статье подверглись соцсети Facebook и Twitter.

В качестве меры борьбы с запрещенным контентом Роскомнадзор может замедлять работу сайтов. Так, в марте этого года ведомство замедляло работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Роскомнадзор применил закон, вступивший в силу 1 февраля, согласно которому владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов.

Предупреждение о возможности ограничения трафика из-за недостаточного удаления запрещенного контента получила и Google.

Теги: Россия, Google, Роскомнадзор, штраф, суды, ограничения, нарушение
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