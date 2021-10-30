В России судебные приставы начали принудительно взыскивать с Facebook 17 млн рублей штрафов

С начала этого года Facebook оштрафовали в России на сумму более 80 млн рублей Фото: ЕРА

Сейчас открыты четыре дела о выплате 17 млн рублей ($240 тыс.), всего предстоит взыскать 43 млн рублей ($606 тыс.). По данным банка Федеральной службы судебных приставов, 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на суммы 3 млн ($42,2 тыс.), 4 млн ($56,4 тыс.) и по 5 млн рублей (по $70,5 тыс.).

Суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании $240 тыс. штрафа.

Facebook ранее отказался добровольно выплатить штраф на $240 тыс., сообщал 21 октября Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции". Тогда Мировой суд Таганского района Москвы направил приставам материалы для принудительного взыскания денег.