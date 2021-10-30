ГОРДОН
 
 
МИР

В России судебные приставы начали принудительно взыскивать с Facebook 17 млн рублей штрафов

С начала этого года Facebook оштрафовали в России на сумму более 80 млн рублей
С начала этого года Facebook оштрафовали в России на сумму более 80 млн рублей
Фото: ЕРА

Российские судебные приставы начали принудительно взыскивать штрафы с социальной сети Facebook за отказ удалить "запрещенный" контент. Об этом сообщила "Интерфаксу" 30 октября пресс-секретарь Таганского райсуда Москвы Зульфия Гуринчук.

Сейчас открыты четыре дела о выплате 17 млн рублей ($240 тыс.), всего предстоит взыскать 43 млн рублей ($606 тыс.). По данным банка Федеральной службы судебных приставов, 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на суммы 3 млн ($42,2 тыс.), 4 млн ($56,4 тыс.) и по 5 млн рублей (по $70,5 тыс.).

Суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании $240 тыс. штрафа.

Facebook ранее отказался добровольно выплатить штраф на $240 тыс.сообщал 21 октября Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции". Тогда Мировой суд Таганского района Москвы направил приставам материалы для принудительного взыскания денег.

Контекст:

Всего с начала этого года соцсеть оштрафовали в России на сумму свыше 80 млн рублей [$1,13 млн], писала газета "Коммерсантъ". Роскомнадзор 5 октября составил в отношении компании протокол за повторное неудаление запрещенной информации.

Таганский районный суд Москвы 25 мая этого года оштрафовал Facebook на 26 млн рублей ($353 тыс.) за неудаление запрещенных в России материалов. 25 октября мировой суд Таганского района Москвы не предоставил Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов.

Роскомнадзор 5 мая этого года передал в суд административные протоколы в отношении социальных сетей Facebook, Twitter и поисковика Google, которые отказались по требованию регулятора удалить контент.

В качестве меры борьбы с запрещенным контентом Роскомнадзор может замедлять работу сайтов. Так, 10 марта ведомство начало замедлять работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Роскомнадзор применил закон, вступивший в силу 1 февраля, согласно которому владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Предупреждение о возможности ограничения трафика из-за недостаточного удаления запрещенного контента получила и компания Google.

Теги: Россия, Facebook, Роскомнадзор, штраф, запрет, суд, соцсеть, контент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
"Сексуальная богиня красоты", "Сладкие фантазии рыбака". Астафьева в эротичном белье снялась на природе
"Сексуальная богиня красоты", "Сладкие фантазии рыбака". Астафьева в эротичном белье снялась на природе
"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом
"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро
"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS