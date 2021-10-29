Facebook после смены названия случайно обогатил канадскую фирму

Акции канадской фирмы Meta Materials Inc., торгующей под символом MMAT, после закрытия торгов выросли на 26%. При этом их рост в течение дня составлял 4,8%.
Meta Materials не имеет ничего общего с Facebook. Эта канадская компания производит композитные материалы из пластмасс и металлов.
Теперь стоимость фирмы составляет около $1,3 млрд. Глава Meta Materials Джордж Паликарас в шутку поздравил в Twitter корпорацию Цукерберга с "Метавселенной".
On behalf of @Metamaterialtec I would like to cordially welcome @Facebook to the #metaverse. #GoBeyond * MMAT #AR #VR Meta, meet META® :-) https://t.co/8gOgkYTvSl pic.twitter.com/2i2PMKwzFA— George Palikaras (@palikaras) October 28, 2021
В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".
17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной".
28 октября компания Facebook сменила название на Meta, при этом ее корпоративная структура не изменится. Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную".