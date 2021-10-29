Facebook после смены названия случайно обогатил канадскую фирму

Акции канадской фирмы Meta Materials Inc., торгующей под символом MMAT, после закрытия торгов выросли на 26%. При этом их рост в течение дня составлял 4,8%.

Meta Materials не имеет ничего общего с Facebook. Эта канадская компания производит композитные материалы из пластмасс и металлов.

Теперь стоимость фирмы составляет около $1,3 млрд. Глава Meta Materials Джордж Паликарас в шутку поздравил в Twitter корпорацию Цукерберга с "Метавселенной".