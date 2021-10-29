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Facebook после смены названия случайно обогатил канадскую фирму

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Meta Materials Inc. не имеет никакого отношения к Facebook
Meta Materials Inc. не имеет никакого отношения к Facebook
Фото: depositphotos.com

Компания Facebook после смены названия на Meta случайно обогатила владельцев канадской компании с подобным названием – Meta Materials Inc. Об этом 28 октября сообщает CNBC.

Акции канадской фирмы Meta Materials Inc., торгующей под символом MMAT, после закрытия торгов выросли на 26%. При этом их рост в течение дня составлял 4,8%.

Meta Materials не имеет ничего общего с Facebook. Эта канадская компания производит композитные материалы из пластмасс и металлов.

Теперь стоимость фирмы составляет около $1,3 млрд. Глава Meta Materials Джордж Паликарас в шутку поздравил в Twitter корпорацию Цукерберга с "Метавселенной".

Контекст:

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".

17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной". 

28 октября компания Facebook сменила название на Meta, при этом ее корпоративная структура не изменится. Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную". 

Теги: Facebook, Канада, биржа, торги, Meta
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