Цукерберг заявил о "скоординированных усилиях", направленных на то, чтобы оклеветать Facebook

"Я хочу обсудить недавние дебаты вокруг нашей компании. Я считаю, что большие организации должны подвергаться тщательной проверке, и я бы предпочел жить в обществе, в котором они есть, чем в обществе, в котором их нет. Добросовестная критика помогает нам становиться лучше. Но я считаю, что мы наблюдаем скоординированные усилия по выборочному использованию просочившихся документов для создания ложной картины нашей компании", – написал Цукерберг.

По его словам, компания при принятии решений должна найти баланс между конкурирующими понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента или внедрение шифрования для конфиденциальности и поддержка правоохранительных органов.

"Я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать многие из этих решений самостоятельно", – добавил Цукерберг.

Он подчеркнул, что компания вложила огромные средства в безопасность и защищенность и потратит более $5 млрд на безопасность в 2021 году.

"Я считаю, что это больше, чем у любой другой технологической компании, даже с поправкой на масштаб. Мы устанавливаем стандарты прозрачности с помощью наших ежеквартальных отчетов о принудительном исполнении и таких инструментов, как архив политической рекламы. Мы создали новую модель безопасного доступа к данным для независимых академических исследователей. Мы первыми использовали наблюдательный совет как образец саморегулирования. В результате мы считаем, что наши системы являются наиболее эффективными в уменьшении вредоносного контента в отрасли", – заявил глава Facebook.

Он также отметил, что многие проблемы, о которых говорят критики, на самом деле не связаны с социальными сетями, и что бы ни делал Facebook, он никогда не решит их самостоятельно.

"Например, поляризация в США начала расти еще до моего рождения. В то же время независимые исследования показывают, что во многих странах мира наблюдается ровная или снижающаяся поляризация, несмотря на то, что в них социальные сети используются так же, как и в США... Реальность такова, что если социальные сети не являются основной причиной этих проблем, то они, вероятно, и не могут сами их исправить", – считает Цукерберг.

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.

Экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген 5 октября выступила на слушании в Сенате США и обвинила Facebook в негативном влиянии на детей и игнорировании угроз пользователям ради прибыли. Сам Цукерберг назвал ее утверждения "нелогичными" и "бессмысленными".

Ряд американских СМИ этой осенью опубликовали материалы на основе внутренних документов Facebook, которые передала им Хауген. Этот проект получил название Facebook Papers. Издание The Wall Street Journal публиковало документы с середины сентября, в октябре к нему присоединилисьThe New York Times, The Washington Post, Politico, CNN, The Verge, Associated Press, Bloomberg и другие.

В материалах говорится, в частности, о том, что хотя Цукерберг в 2020 году заявлял об удалении 94% высказываний, разжигающих ненависть, согласно внутренним документам, удаляется только 5% таких высказываний. Перед выборами президента США в ноябре 2020 года Facebook усилил борьбу с дезинформацией. Но сразу после выборов многие инструменты контроля были отключены – хотя сотрудники предупреждали, что в соцсети распространяются слухи о фальсификациях на выборах и выходят посты с подстрекательством к насилию. Кроме того, согласно документам, существуют VIP-пользователи Facebook, на которых не распространяются обычные правила модерации контента.