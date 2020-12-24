В России соцсети обязали блокировать материалы, содержащие "явное неуважение к государству"

Госдума РФ приняла законопроект, обязывающий соцсети удалять нежелательный контент. Если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент РФ, закон вступит в силу с 1 февраля 2021 года.

Государственная дума РФ 23 декабря приняла в окончательном чтении законопроект, который обязывает социальные сети удалять контент по требованию властей. Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, теперь документ должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.

Так, проект закона вводит понятие "социальная сеть" – это сайт, информационная система или программа, которые предназначены для распространения через персональные страницы информации и рекламы, доступ к которым в течение суток имеют более 500 тыс. пользователей из России.

Администрации соцсетей обязывают "не допускать использование социальной сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний". В частности, соцсети должны будут удалять материалы, содержащие публичные призывы к террористической деятельности или оправдание терроризма, экстремистские материалы, пропаганду порнографии, культ насилия и жестокости или нецензурную брань. Также соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам власти, пишет портал "Право.ру".

Владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

За отказ от удаления контента предусмотрены штрафы. Максимальный размер – 8 млн руб. (около $107 тыс.).

В случае утверждения закон должен вступить в силу с 1 февраля 2021 года.