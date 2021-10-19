Роскомнадзор пригрозил Google штрафом на сумму более $3 млрд

В России за такое нарушение предусмотрен штраф на сумму до 10% выручки компании. Выручка Google в России оценивается до 220 млрд руб. ($3,1 млрд). Таким образом, поисковик могут оштрафовать на 22 млрд руб. ($310,3 млн).

Подписанный протокол передадут в суд, который определит окончательный размер штрафа, пояснил замглавы ведомства.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей России Владимир Зыков отметил, что взыскания с американских соцсетей в России не были успешными. По его словам, суд может вынести решение о штрафе, а представители Google будут его оспаривать, но им вряд ли удастся добиться его отмены.

Эксперт добавил, что в российском интернет-сегменте многое зависит от сервисов Google. Вся мобильная экономика завязана на Android-market, сотни сервисов используют администраторы сайтов, в том числе банки, продолжил Зыков.

Если Google не заплатит штраф, сервисы поисковика могут блокировать, отметил он.