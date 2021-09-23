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Навальный обвинил Google и Apple в трусости, а Дурова – в "предательстве своих принципов"

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Навальный: Не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым
Навальный: Не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым
Фото: EPA

Российский оппозиционер Алексей Навальный 23 сентября заявил, что в прошедших выборах в Госдуму РФ его удивило, как "всемогущий Big Tech превратился" в помощника президента России Владимира Путина. Заявление политика опубликовано на его странице в Facebook.

"Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота. Эти "экстремистские", по мнению Путина, программы содержали всего лишь информацию о кандидатах оппозиции в вашем округе", – отметил Навальный.

Он подчеркнул, что по закону и здравому смыслу, каждый человек имеет право призвать голосовать или не голосовать за кого угодно.

"СМИ пишут, что Кремль заставил Big Tech пойти на уступки, предъявив им чуть ли не список сотрудников, подлежащих аресту. Если это так, то молчать об этом – худшее преступление. Это поощрение террориста, захватывающего заложников. Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и т.д., – честные и хорошие люди", – написал оппозиционер.

Он призвал сотрудников компаний не мириться с трусостью начальства.

"Не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым из Telegram. Уж его я в списке путинских "блокировщиков" увидеть не ожидал. Вроде совсем недавно я выступал на митинге, созванном против блокировки Кремлем самого Telegram. И снова бы выступил, кстати. То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших", – заявил Навальный.

https://www.facebook.com/navalny/posts/4792677797417932

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

По итогам подсчета 100% голосов российской ЦИК, проходной барьер преодолели пять партий. Правящая партия "Единая Россия" лидирует с большим отрывом от соперников. Кроме нее, в российский парламент проходят Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

Контекст:

Американские компании Google и Apple 17 сентября удалили из своих магазинов приложение "Навальный". Соратник Навального Леонид Волков заявил, что компании "прогнулись под шантаж Кремля".

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 18 сентября сообщил о блокировке бота "Умного голосования" и объяснил это требованием законодательства.

Умное голосование" – платформа, разработанная командой Навального. Она "советует" избирателю кандидата, который, если за него проголосуют, сможет "побить единоросса". Ее цель – "объединить протестные голоса и поддержать самого сильного противника представителя "Единой России" в каждом округе, указано на сайте платформы. Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября.

В приложении "Навальный" публикуют сообщения с сайта оппозиционера, в нем также есть функция "Умного голосования".

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и приближенными к нему людьми.

В августе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать приложение "Навальный", а в сентябре – сайт "Умного голосования". Навальный подал иск к Генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору.

Роскомнадзор 19 августа потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение "Навальный" из магазинов приложений, сославшись на его связь с Фондом борьбы с коррупцией. 16 сентября ведомство пригрозило корпорациям штрафами, если они проигнорируют требование, сообщила "Медуза".

Теги: Россия, выборы, Google, Алексей Навальный, Apple, Павел Дуров, Кремль, Госдума, голосование, Telegram
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