Навальный обвинил Google и Apple в трусости, а Дурова – в "предательстве своих принципов"

Навальный: Не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым Фото: EPA

"Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота. Эти "экстремистские", по мнению Путина, программы содержали всего лишь информацию о кандидатах оппозиции в вашем округе", – отметил Навальный.

Он подчеркнул, что по закону и здравому смыслу, каждый человек имеет право призвать голосовать или не голосовать за кого угодно.

"СМИ пишут, что Кремль заставил Big Tech пойти на уступки, предъявив им чуть ли не список сотрудников, подлежащих аресту. Если это так, то молчать об этом – худшее преступление. Это поощрение террориста, захватывающего заложников. Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и т.д., – честные и хорошие люди", – написал оппозиционер.

Он призвал сотрудников компаний не мириться с трусостью начальства.

"Не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым из Telegram. Уж его я в списке путинских "блокировщиков" увидеть не ожидал. Вроде совсем недавно я выступал на митинге, созванном против блокировки Кремлем самого Telegram. И снова бы выступил, кстати. То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших", – заявил Навальный.

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

По итогам подсчета 100% голосов российской ЦИК, проходной барьер преодолели пять партий. Правящая партия "Единая Россия" лидирует с большим отрывом от соперников. Кроме нее, в российский парламент проходят Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".