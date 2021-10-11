За 10 лет Россия просила Google блокировать контент чаще, чем все остальные страны в сумме

За эти годы российские органы обращались к Google 123 606 раз (60,6% от всех запросов). В этих запросах они просили удалить более 950 тыс. единиц контента из разных сервисов компании – в основном веб-поиска и YouTube.

До середины 2012 года Россия не входила даже в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных. Но через год вошла уже в семерку, а в 2016 году вышла на первое место. С тех пор отрыв от других государств по числу запросов только рос.

Треть своих запросов об удалении контента за 10 лет российские власти направили из-за "угрозы национальной безопасности". Пик таких запросов пришелся на начало 2017 года. После этого количество требований с такой причиной начало снижаться, однако в 2020 году снова стало расти.

В последние годы растет доля требований об удалении материалов из-за нарушения авторских прав, во второй половине 2020 года таких запросов было больше половины от общего количества.

"Русская служба BBC" отмечает, что в последние годы Google стала все чаще удовлетворять запросы российских властей. Так, в первой половине 2019 года компания отклонила почти половину всех требований, во второй половине – уже 23,2%, за первые полгода в 2020 – 15,8%, за вторые – только 7,7%.