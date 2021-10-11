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За 10 лет Россия просила Google блокировать контент чаще, чем все остальные страны в сумме

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Во время выборов в Госдуму РФ Google удалил из магазина приложений приложение "Навальный"
Во время выборов в Госдуму РФ Google удалил из магазина приложений приложение "Навальный"
Фото: depositphotos.com

Россия с 2011 года направила в Google больше запросов об удалении контента, чем все остальные страны, вместе взятые. Это выяснила "Русская служба BBC", проанализировав данные из Google Transparency Report за последние 10 лет.

За эти годы российские органы обращались к Google 123 606 раз (60,6% от всех запросов). В этих запросах они просили удалить более 950 тыс. единиц контента из разных сервисов компании – в основном веб-поиска и YouTube.

До середины 2012 года Россия не входила даже в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных. Но через год вошла уже в семерку, а в 2016 году вышла на первое место. С тех пор отрыв от других государств по числу запросов только рос.

Треть своих запросов об удалении контента за 10 лет российские власти направили из-за "угрозы национальной безопасности". Пик таких запросов пришелся на начало 2017 года. После этого количество требований с такой причиной начало снижаться, однако в 2020 году снова стало расти.

В последние годы растет доля требований об удалении материалов из-за нарушения авторских прав, во второй половине 2020 года таких запросов было больше половины от общего количества.

"Русская служба BBC" отмечает, что в последние годы Google стала все чаще удовлетворять запросы российских властей. Так, в первой половине 2019 года компания отклонила почти половину всех требований, во второй половине – уже 23,2%, за первые полгода в 2020 – 15,8%, за вторые – только 7,7%.

Контекст:

В 2021 году суды в России оштрафовали Google в сумме на 39 млн руб. (14 млн грн) из-за неудаления "запрещенного контента", отмечает "Дождь". Штрафам по этой же статье подверглись соцсети Facebook и Twitter.

Во время выборов в Госдуму РФ Google и Apple удалили из магазина приложений приложение "Навальный", в котором публиковались рекомендуемые "Умным голосованием" кандидаты, а также заблокировал несколько видео на YouTube и текстовых документов в сервисе Google Docs с рекомендациями проекта. После выборов видео и документы были разблокированы, а приложение "Навальный" снова стало доступно для загрузки.

The New York Times и Bloomberg писали, что Google удалил приложение сторонников оппозиционера Алексея Навального после того, как российские власти пригрозили уголовным преследованием конкретным сотрудникам компании.

Теги: Россия, Google, YouTube, Роскомнадзор, жалоба
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