Google опроверг информацию о том, что открыл доступ к качественным изображениям стратегических объектов РФ

Google заявил, что не вносил изменений в доступ к военным объектам РФ на сервисе Google Maps Фото: EPA

Представительница Google Женевьев Парк в комментарии изданию сказала, что некоторые изображения, которые распространили СМИ, были доступны задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

The Verge пишет, что Google нередко размывает на своих картах "изображения потенциально важных областей, включая военные объекты". Например, Google Maps пикселизирует изображения авиабазы 705 французских ВВС. Однако есть много других военных объектов, которые доступны для просмотра. В частности, Google позволяет увидеть подробные спутниковые снимки американской базы ВВС Неллис.