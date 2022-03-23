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В России заблокировали сервис Google News

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Google News это бесплатный агрегатор новостей, который управляется компанией Google Inc.
Google News – это бесплатный агрегатор новостей, который управляется компанией Google Inc.
Фото: depositphotos.com

Роскомнадзор заблокировал доступ к новому сервису Google News из-за новостей о войне РФ против Украины. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на решение Роскомнадзора.

В российском регуляторе заявили, что доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России "за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию" о ходе войны в Украине.

Google News – это бесплатный агрегатор новостей, который управляется компанией Google Inc. Сервис создан в 2002 году.

Контекст:

После начала войны в Украине в РФ фактически ввели военную цензуру и начали блокировать западные соцсети.

4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов". Следом за ним под блокировку попал и Twitter.

13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

Компанию Meta, которая владеет Facebook и Instagram, в РФ признали экстремистской и запретили ее деятельность.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Google, Роскомнадзор, блокирование
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