В России заблокировали сервис Google News

В российском регуляторе заявили, что доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России "за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию" о ходе войны в Украине.
Google News – это бесплатный агрегатор новостей, который управляется компанией Google Inc. Сервис создан в 2002 году.
После начала войны в Украине в РФ фактически ввели военную цензуру и начали блокировать западные соцсети.
4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов". Следом за ним под блокировку попал и Twitter.
13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".
Компанию Meta, которая владеет Facebook и Instagram, в РФ признали экстремистской и запретили ее деятельность.