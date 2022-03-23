В России заблокировали сервис Google News

Google News – это бесплатный агрегатор новостей, который управляется компанией Google Inc. Фото: depositphotos.com

В российском регуляторе заявили, что доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России "за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию" о ходе войны в Украине.

Google News – это бесплатный агрегатор новостей, который управляется компанией Google Inc. Сервис создан в 2002 году.