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США ввели новые санкции против Кадырова и членов его семьи

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Кадыров попал в санкционный список США
Кадыров попал в санкционный список США
Фото: EPA

США ввели новые санкции против российских физлиц в связи с войной России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов США 15 сентября.

В частности, в санкционный список попал глава Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи.

"Сегодня в рамках дальнейшего реагирования на ужасающую агрессивную войну России против Украины Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в список 22 физических и два юридических лица, в том числе несколько лиц, которые содействовали правительству Российской Федерации в Украине как до, так и во время дальнейшего вторжения России в Украину в 2022 году", – говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что среди тех, кто попал в список, фигурирует "оперативная группа "Русич", неонацистская военизированная группа, которая участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными в Украине, а также два ее старших руководителя".

"Соединенные Штаты продолжат предпринимать решительные действия, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления, злодеяния и агрессию. Поскольку Украина продвигается вперед, защищая свою свободу, сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы еще больше подорвать способность России восстановить свою армию, привлечь к ответственности виновных в насилии и еще больше изолировать [президента РФ Владимира] Путина в финансовом плане", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Против Кадырова США ввели дополнительные санкции, уточнили в министерстве.

"Рамзан Ахматович Кадыров, лидер Чеченской Республики в России и жестокий военачальник, о котором сообщалось, что он связан с предыдущими случаями пыток и убийств, мобилизовал чеченцев на войну в Украине. Публично назвав себя "пехотинцем" Путина, Кадыров был повышен до звания "генерал-лейтенант" за свою роль в дальнейшем вторжении России в Украину. Союзные Кадырову чеченские подразделения действовали в Буче [Киевской области], где российские войска зверствовали и разрушали дома. Кадыров вербует [людей] для участия в военных действиях России через клубы смешанных единоборств, что позволяет ему и его подразделениям продолжать свою деятельность в Украине", – сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что Кадыров "накопил огромное состояние" благодаря своим близким отношениям Путиным. В частности, это дом в Объединенных Арабских Эмиратах, частный зоопарк, дорогие личные автомобили и "щедрый фонд пожертвований".

Также санкции введены против трех жен Кадырова – Медни, Фатимы и Аминат, его взрослых дочерей Айшат, Карины и Табарик и против двоюродного брата Кадырова Турпал-Али Ибрагимова. 

Минфин напомнил, что против Кадырова ранее были введены санкции в 2020-м и в 2017 годах. Также он находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.

Кроме того, США ввели санкции против ООО Firdaws, которое называет себя первым "национальным модным брендом" Чечни. Им владеет Айшат Кадырова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кадырову 45 лет, Чечней он руководит с 2007 года.

Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности развязанной Россией агрессивной войны против Украины. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, объявлял о "взятии" оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов.

26 августа 2022 года в СБУ сообщили, что Кадырова уведомили о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Чечня, санкции, Рамзан Кадыров, война России против Украины, минфин США
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