США ввели новые санкции против Кадырова и членов его семьи

В частности, в санкционный список попал глава Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи.
"Сегодня в рамках дальнейшего реагирования на ужасающую агрессивную войну России против Украины Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в список 22 физических и два юридических лица, в том числе несколько лиц, которые содействовали правительству Российской Федерации в Украине как до, так и во время дальнейшего вторжения России в Украину в 2022 году", – говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что среди тех, кто попал в список, фигурирует "оперативная группа "Русич", неонацистская военизированная группа, которая участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными в Украине, а также два ее старших руководителя".
"Соединенные Штаты продолжат предпринимать решительные действия, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления, злодеяния и агрессию. Поскольку Украина продвигается вперед, защищая свою свободу, сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы еще больше подорвать способность России восстановить свою армию, привлечь к ответственности виновных в насилии и еще больше изолировать [президента РФ Владимира] Путина в финансовом плане", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Против Кадырова США ввели дополнительные санкции, уточнили в министерстве.
"Рамзан Ахматович Кадыров, лидер Чеченской Республики в России и жестокий военачальник, о котором сообщалось, что он связан с предыдущими случаями пыток и убийств, мобилизовал чеченцев на войну в Украине. Публично назвав себя "пехотинцем" Путина, Кадыров был повышен до звания "генерал-лейтенант" за свою роль в дальнейшем вторжении России в Украину. Союзные Кадырову чеченские подразделения действовали в Буче [Киевской области], где российские войска зверствовали и разрушали дома. Кадыров вербует [людей] для участия в военных действиях России через клубы смешанных единоборств, что позволяет ему и его подразделениям продолжать свою деятельность в Украине", – сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что Кадыров "накопил огромное состояние" благодаря своим близким отношениям Путиным. В частности, это дом в Объединенных Арабских Эмиратах, частный зоопарк, дорогие личные автомобили и "щедрый фонд пожертвований".
Также санкции введены против трех жен Кадырова – Медни, Фатимы и Аминат, его взрослых дочерей Айшат, Карины и Табарик и против двоюродного брата Кадырова Турпал-Али Ибрагимова.
Минфин напомнил, что против Кадырова ранее были введены санкции в 2020-м и в 2017 годах. Также он находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.
Кроме того, США ввели санкции против ООО Firdaws, которое называет себя первым "национальным модным брендом" Чечни. Им владеет Айшат Кадырова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кадырову 45 лет, Чечней он руководит с 2007 года.
Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности развязанной Россией агрессивной войны против Украины. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, объявлял о "взятии" оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов.
26 августа 2022 года в СБУ сообщили, что Кадырова уведомили о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.