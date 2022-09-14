Подоляк: Как только падет Донецк или Луганск, кадыровцы пойдут против Москвы

По его словам, президент РФ Владимир Путин недооценивает "серьезный сюрприз", который ждет россиян в будущем.
"По мере того как будет идти деблокада наших территорий... Как только падет Луганск или Донецк, вот эти все спецчасти [главы Чечни Рамзана] Кадырова активно начнут работать с "элитой" РФ по Москве, московскому региону и, возможно, по Садовому кольцу, непосредственно по Рублевскому шоссе. Они попытаются доказать, что две войны прошли не зря в Ичкерии в свое время", – сказал советник главы ОП.
Он считает, что кардинально изменить свою позицию может не только Чечня, но и Дагестан, Ингушетия и другие территории с отложенными конфликтами и "отложенной этнической болью".
Подоляк также отметил, что если война РФ против Украины будет идти такими же темпами, как в последние недели, то в России "резко будут нарастать хаотизация, отказы силовиков выполнять свои функции и их страх".
"Мы для Ичкерии не субъект, которому нужно предъявить претензии, субъект – это только нынешняя политическая элита РФ", – резюмировал Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 сентября Кадыров заявил, что обратится к главе министерства обороны России Сергею Шойгу и Путину, "чтобы разъяснить им ситуацию", если в ближайшее время не изменится тактика войны в Украине.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.
По данным Генштаба на 14 сентября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожили около 53 650 российских оккупантов.