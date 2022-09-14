Подоляк: Как только падет Донецк или Луганск, кадыровцы пойдут против Москвы

Подоляк: Мы для Ичкерии не субъект, которому нужно предъявить претензии, субъект – это только нынешняя политическая элита РФ Фото: Михайло Подоляк / Telegram

По его словам, президент РФ Владимир Путин недооценивает "серьезный сюрприз", который ждет россиян в будущем.

"По мере того как будет идти деблокада наших территорий... Как только падет Луганск или Донецк, вот эти все спецчасти [главы Чечни Рамзана] Кадырова активно начнут работать с "элитой" РФ по Москве, московскому региону и, возможно, по Садовому кольцу, непосредственно по Рублевскому шоссе. Они попытаются доказать, что две войны прошли не зря в Ичкерии в свое время", – сказал советник главы ОП.

Он считает, что кардинально изменить свою позицию может не только Чечня, но и Дагестан, Ингушетия и другие территории с отложенными конфликтами и "отложенной этнической болью".

Подоляк также отметил, что если война РФ против Украины будет идти такими же темпами, как в последние недели, то в России "резко будут нарастать хаотизация, отказы силовиков выполнять свои функции и их страх".

"Мы для Ичкерии не субъект, которому нужно предъявить претензии, субъект – это только нынешняя политическая элита РФ", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 сентября Кадыров заявил, что обратится к главе министерства обороны России Сергею Шойгу и Путину, "чтобы разъяснить им ситуацию", если в ближайшее время не изменится тактика войны в Украине.