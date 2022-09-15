"Россия – федеративное государство". Кадыров в Telegram призвал регионы РФ провести "самомобилизацию"

По его словам, РФ – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из них должна стать "самомобилизация".

"Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения", – написал он.

Кадыров отметил, что обучение и снаряжение мобилизованных региональные лидеры должны обеспечить за свой счет. По его расчетам, каждый субъект федерации должен собрать по тысяче добровольцев. Для этого в РФ "достаточно патриотов", считает он.

13 сентября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны Украине в Кремле "не обсуждалась". Отвечая на вопрос о критике в адрес российской власти из-за отступления армии РФ и о призывах к мобилизации, Песков сказал, что это пример "плюрализма".

"Что касается других точек зрения, критических точек зрения, пока они остаются в рамках закона, это плюрализм, но грань очень и очень тонкая, здесь надо быть очень осторожным", – добавил он.