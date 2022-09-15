"Россия – федеративное государство". Кадыров в Telegram призвал регионы РФ провести "самомобилизацию"

По его словам, РФ – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из них должна стать "самомобилизация".
"Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения", – написал он.
Кадыров отметил, что обучение и снаряжение мобилизованных региональные лидеры должны обеспечить за свой счет. По его расчетам, каждый субъект федерации должен собрать по тысяче добровольцев. Для этого в РФ "достаточно патриотов", считает он.
13 сентября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны Украине в Кремле "не обсуждалась". Отвечая на вопрос о критике в адрес российской власти из-за отступления армии РФ и о призывах к мобилизации, Песков сказал, что это пример "плюрализма".
"Что касается других точек зрения, критических точек зрения, пока они остаются в рамках закона, это плюрализм, но грань очень и очень тонкая, здесь надо быть очень осторожным", – добавил он.
Официально Россия не объявляла Украине войну и всеобщей мобилизации не объявляла. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.
О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции", сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".