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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия – федеративное государство". Кадыров в Telegram призвал регионы РФ провести "самомобилизацию"

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Кадыров считает, что обучение и снаряжение мобилизованных региональные лидеры должны обеспечить за свой счет
Кадыров считает, что обучение и снаряжение мобилизованных региональные лидеры должны обеспечить за свой счет
Фото: ЕРА

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил другим регионы России принять самостоятельное решение о мобилизации, об этом 15 сентября он написал в Telegram.

По его словам, РФ – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из них должна стать "самомобилизация".

"Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения", – написал он.

Кадыров отметил, что обучение и снаряжение мобилизованных региональные лидеры должны обеспечить за свой счет. По его расчетам, каждый субъект федерации должен собрать по тысяче добровольцев. Для этого в РФ "достаточно патриотов", считает он. 

13 сентября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны Украине в Кремле "не обсуждалась". Отвечая на вопрос о критике в адрес российской власти из-за отступления армии РФ и о призывах к мобилизации, Песков сказал, что это пример "плюрализма".

"Что касается других точек зрения, критических точек зрения, пока они остаются в рамках закона, это плюрализм, но грань очень и очень тонкая, здесь надо быть очень осторожным", – добавил он.

Контекст:

Официально Россия не объявляла Украине войну и всеобщей мобилизации не объявляла. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.

О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции", сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Теги: Россия, Владимир Путин, Чечня, Рамзан Кадыров, Кремль, Дмитрий Песков, мобилизация, война России против Украины, российские оккупанты
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