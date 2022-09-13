Главный коммунист РФ назвал войну войной. Кремль заявил, что мобилизация "не обсуждается"

"Чем отличаются война и спецоперация? Операцию вы можете прекратить, войну вы прекратить не можете, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца, и у нее есть два исхода: она заканчивается либо победой, либо поражением", – сказал он.

Зюганов призвал увеличить оборонный бюджет России и ковать "победу в тылу".

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны Украине "не обсуждалась", сообщает Reuters. Отвечая на вопрос о критике в адрес российской власти из-за отступления армии РФ и призывах к мобилизации, Песков сказал, что это пример "плюрализма".

"Что касается других точек зрения, критических точек зрения, пока они остаются в рамках закона, это плюрализм, но грань очень и очень тонкая, здесь надо быть очень осторожным", – добавил он.