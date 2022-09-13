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Главный коммунист РФ назвал войну войной. Кремль заявил, что мобилизация "не обсуждается"

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Зюганов призвал увеличить оборонный бюджет России и ковать "победу в тылу"
Зюганов призвал увеличить оборонный бюджет России и ковать "победу в тылу"
Фото: ЕРА

Глава фракции Коммунистической партии в Государственной думе России Геннадий Зюганов назвал вторжение в Украину полноценной войной вместо "специальной военной операции". Трансляцию заседания российского парламента ParlamentRu ведет в YouTube.

"Чем отличаются война и спецоперация? Операцию вы можете прекратить, войну вы прекратить не можете, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца, и у нее есть два исхода: она заканчивается либо победой, либо поражением", – сказал он.

Зюганов призвал увеличить оборонный бюджет России и ковать "победу в тылу".

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны Украине "не обсуждалась", сообщает Reuters. Отвечая на вопрос о критике в адрес российской власти из-за отступления армии РФ и призывах к мобилизации, Песков сказал, что это пример "плюрализма".

"Что касается других точек зрения, критических точек зрения, пока они остаются в рамках закона, это плюрализм, но грань очень и очень тонкая, здесь надо быть очень осторожным", – добавил он.

Контекст:

Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.

О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Теги: Россия, Госдума, Геннадий Зюганов, мобилизация, война России против Украины, спецоперация
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