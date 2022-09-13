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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российском парламенте разделились мнения о необходимости провести общую мобилизацию для войны против Украины

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В Госдуме не решили, объявлять мобилизацию или нет
В Госдуме не решили, объявлять мобилизацию или нет
Фото: ЕРА

В Госдуме России разделились мнения о необходимости проведения всеобщей мобилизации в стране для войны в Украине. 12 сентября российское пропагандистское агентство "РИА Новости" написало, что глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что не видит необходимости ни в мобилизации, ни в военном положении. В тот же день издание "Новое время" сообщило, что депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил о необходимости полной мобилизации в России.

Противник мобилизации Климов сказал, что этот вопрос чаще всего поднимают иностранные журналисты. По словам Климова, они "получили заказ" от "оппонентов РФ", которым давно хотелось, чтобы в России было введено военное положение и "народ начал бы бурлить".

А вот сторонник идеи всеобщей мобилизации Шеремет сказал, что, если мобилизация не будет объявлена, Россия не сможет достичь "должных результатов" в войне с Украиной.

"Хотя мы говорим, что это спецоперация, но мы видим, что фактически это фронт, где гибнут люди", – заявил Шеремет.

Однако и Климов, и Шеремет сошлись на том, что России сейчас нужна "консолидация общества".

13 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны в Украине "не обсуждалась". А глава фракции Коммунистической партии в Госдуме РФ Геннадий Зюганов назвал вторжение в Украину полноценной войной вместо "специальной военной операции".

Контекст:

Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.

О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Теги: Россия, война, Кремль, депутаты, Госдума, Дмитрий Песков, Геннадий Зюганов, мобилизация, военное положение, война России против Украины, Новое время, РИА Новости, власти
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