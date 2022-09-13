В российском парламенте разделились мнения о необходимости провести общую мобилизацию для войны против Украины

Противник мобилизации Климов сказал, что этот вопрос чаще всего поднимают иностранные журналисты. По словам Климова, они "получили заказ" от "оппонентов РФ", которым давно хотелось, чтобы в России было введено военное положение и "народ начал бы бурлить".
А вот сторонник идеи всеобщей мобилизации Шеремет сказал, что, если мобилизация не будет объявлена, Россия не сможет достичь "должных результатов" в войне с Украиной.
"Хотя мы говорим, что это спецоперация, но мы видим, что фактически это фронт, где гибнут люди", – заявил Шеремет.
Однако и Климов, и Шеремет сошлись на том, что России сейчас нужна "консолидация общества".
13 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны в Украине "не обсуждалась". А глава фракции Коммунистической партии в Госдуме РФ Геннадий Зюганов назвал вторжение в Украину полноценной войной вместо "специальной военной операции".
Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.
О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".