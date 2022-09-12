Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2022
 
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Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото

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Гордон заявлял, что много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным"
Гордон заявлял, что много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным"
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 11 сентября опубликовал собственное фото, на котором запечатлен улыбающимся.

Фоном является пылающий Кремль, находящийся в центре столицы РФ Москве.

"Москва, по ком звонят твои колокола?" – написал Гордон фразу из песни российской группы "Ленинград".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, Москва, Кремль, пропаганда, война России против Украины, фото, российские оккупанты
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