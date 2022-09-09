"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"

"Прямо именующий себя агентом Кремля российский футбольный агент и по совместительству русский фашист Сергей Тимофеев. Таким негодяям не место в Европе, куда он периодически выезжает", – заявил Гордон.

Он отметил, что доказательства "фашистских пропутинских взглядов" Тимофеева передает в соответствующие европейские инстанции, чтобы аннулировать ему шенгенскую визу и право въезда в цивилизованные страны Запада.

"Фашисты, сидите дома и дальше славьте свой вонючий, гнилой русский мир! Мы вас ненавидим!" – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

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