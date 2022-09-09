Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
Новости

"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон последовательно критикует российскую власть
Гордон последовательно критикует российскую власть
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 9 сентября в Instagram заявил, что доказательства "фашистских пропутинских взглядов" российского футбольного агента Сергея Тимофеева он передает в соответствующие европейские инстанции.

"Прямо именующий себя агентом Кремля российский футбольный агент и по совместительству русский фашист Сергей Тимофеев. Таким негодяям не место в Европе, куда он периодически выезжает", – заявил Гордон.

Он отметил, что доказательства "фашистских пропутинских взглядов" Тимофеева передает в соответствующие европейские инстанции, чтобы аннулировать ему шенгенскую визу и право въезда в цивилизованные страны Запада.

"Фашисты, сидите дома и дальше славьте свой вонючий, гнилой русский мир! Мы вас ненавидим!" – написал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тимофеев в сети позиционирует себя как агента Кремля. При этом он акцентирует внимание, что стажировался в итальянском футбольном клубе "Наполи".

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Владимиром Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу". 

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это"Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Теги: Россия, футбол, Дмитрий Гордон, Украина, война, пропаганда, война России против Украины, русские, русский мир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
  Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу"
  Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу"
Дмитрий ГОРДОН
  Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II
  Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
"Я хочу развидеть это", "Горячо". Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд снялась в миниюбке с поднятыми ногами
"Я хочу развидеть это", "Горячо". Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд снялась в миниюбке с поднятыми ногами
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 