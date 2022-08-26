Кадыров получил подозрение в совершении преступлений на территории Украины: Лично разрабатывал ряд военных операций

"Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны Рамзана Кадырова, главы Чеченской республики РФ", – говорится в сообщении.

В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

"Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ️ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины)", – заявили в спецслужбе.

Также СБУ огласило подозрение соратникам Кадырова – Даниилу Мартынову, заместителю начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Чеченской республике, и Хусейну Межидову, командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-кавказского округа войск Национальной гвардии РФ.

Согласно сообщению украинской спецслужбы, Мартынов в прошлом был спецназовцем ФСБ, а сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.

"Установлено, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната [в Киевской области] с гериатрическим отделением. По его приказам были взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых – более сотни лежачих больных; подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что по приказу Межидова, еще одного приспешника Кадырова, в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники с последующим содержанием в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля Киевской области.

"Среди пострадавших – женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, "хоронили" здесь же, вблизи дома", – рассказали в СБУ.

Оба чеченских "военных чиновника" обвиняются в Украине в удержании гражданских, нарушении правил обращения с гражданским населением, использовании их в качестве "живого щита", Межидов – также еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.

"Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением)", – информируют в СБУ.

В спецслужбе добавили, что продолжается следствие по установлению других преступлений, совершенных фигурантами во время ведения боевых действий против Украины.