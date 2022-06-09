Аваков: Мы можем уступить город, можем уступить два, но это не будет "обвалом". Русский фронт будет бежать быстро и катастрофически

Аваков: Русские могут бежать быстро, длинно, долго и катастрофически Фото: Арсен Аваков / Facebook

"Мы можем обвалить русский фронт, и они могут бежать быстро, длинно, долго и катастрофически. Нас обвалить невозможно. Мы можем уступить часть территории, можем уступить город, можем уступить два. Нам будет печально", – заявил Аваков.

Но, подчеркнул политик, такие отступления никогда не будут "обвалом".

"Потому что мы мотивированные, притертые к своей родине люди. Русские – нет", – резюмировал он.

Мы * можем «обвалить» руZZкий фронт - они будут бежать быстро и катастрофически! Нас «обвалить» невозможно - потому что мы мотивированы. Мы можем временно уступать свои территории, но это никогда не будет «обвал». Мы защищаем свою * землю, своих * людей! А они - нет! #война2022 pic.twitter.com/wCJRdpB7Vj — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 9, 2022

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