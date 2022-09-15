"Депортация тысяч украинских детей". США ввели санкции против детского омбудсмена РФ

"Работая непосредственно под руководством [президента РФ Владимира] Путина, [чиновница] руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию. Усилия Львовой-Беловой, в частности, включают насильственное усыновление украинских детей в российские семьи, так называемое патриотическое воспитание украинских детей, законодательные изменения, направленные на ускорение предоставления гражданства РФ украинским детям, а также преднамеренное изъятие украинских детей российскими войсками", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Львова-Белова также находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Всего США сегодня ввели санкции против 22 физических и двух юридических лиц РФ. В частности, в список попали глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослых дочери и двоюродный брат. Также ограничения введены против российской неонацистской группировки "Русич" и ее главарей Алексея Мильчакова и Яна Петровского.
Под санкции попали крымские "судьи", выносившие политически мотивированные приговоры.
21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были депортированы насильственно. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1800 украинских детей.