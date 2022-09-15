"Депортация тысяч украинских детей". США ввели санкции против детского омбудсмена РФ

"Работая непосредственно под руководством [президента РФ Владимира] Путина, [чиновница] руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию. Усилия Львовой-Беловой, в частности, включают насильственное усыновление украинских детей в российские семьи, так называемое патриотическое воспитание украинских детей, законодательные изменения, направленные на ускорение предоставления гражданства РФ украинским детям, а также преднамеренное изъятие украинских детей российскими войсками", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Львова-Белова также находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Всего США сегодня ввели санкции против 22 физических и двух юридических лиц РФ. В частности, в список попали глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослых дочери и двоюродный брат. Также ограничения введены против российской неонацистской группировки "Русич" и ее главарей Алексея Мильчакова и Яна Петровского.

Под санкции попали крымские "судьи", выносившие политически мотивированные приговоры.