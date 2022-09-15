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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Депортация тысяч украинских детей". США ввели санкции против детского омбудсмена РФ

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Львова-Белова попала под санкции нескольких стран
Львова-Белова попала под санкции нескольких стран
Фото: marialvovabelova / Instagram

США ввели санкции против российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба минфина США.

"Работая непосредственно под руководством [президента РФ Владимира] Путина, [чиновница] руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию. Усилия Львовой-Беловой, в частности, включают насильственное усыновление украинских детей в российские семьи, так называемое патриотическое воспитание украинских детей, законодательные изменения, направленные на ускорение предоставления гражданства РФ украинским детям, а также преднамеренное изъятие украинских детей российскими войсками", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Львова-Белова также находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Всего США сегодня ввели санкции против 22 физических и двух юридических лиц РФ. В частности, в список попали глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослых дочери и двоюродный брат. Также ограничения введены против российской неонацистской группировки "Русич" и ее главарей Алексея Мильчакова и Яна Петровского. 

Под санкции попали крымские "судьи", выносившие политически мотивированные приговоры.

Контекст:

21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были депортированы насильственно. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1800 украинских детей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, депортация, дети, война России против Украины, минфин США
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