США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что оккупанты депортировали в РФ от 900 тыс. до 1,6 млн украинцев. По ее данным, только в июле в Россию вывезли 1800 украинских детей.
"Насильственное перемещение или депортация лиц с оккупированной территории на территорию оккупанта [...] является военным преступлением. Так зачем они это делают? Чтобы подготовиться к попытке аннексии", — заявила Томас-Гринфилд.
Глава ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло назвала обвинения в депортации "тревожными", вызывающими "чрезвычайную обеспокоенность". Она призвала российскую сторону предоставить представителям ООН и Красного Креста доступ к пленным и задержанным украинцам.
Помощница генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис заявила, что у ООН есть задокументированные случаи, когда мужчин и женщин, которых подозревали в связях с украинской армией, задерживали и пытали.
В свою очередь представитель России в ООН Василий Небензя назвал заседание Совбеза пустой тратой времени и "новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными покровителями". Он сказал, что украинцы, которые едут в Россию, проходят "процедуру регистрации", а не фильтрации.
"Они живут свободно и добровольно в России, и никто им не мешает переезжать и не препятствует выезду из страны", — сказал Небензя.
21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были депортированы насильственно. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.