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Лаврову по-прежнему не выдают визу в США для участия в Генассамблее ООН. Небензя жалуется Гутерришу – Reuters

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У Лаврова осталось несколько недель для получения визы до начала сессии Генассамблеи
У Лаврова осталось несколько недель для получения визы до начала сессии Генассамблеи
Фото: ЕРА

Россия запросила у США визы для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и членов его делегации, чтобы те могли принять участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, однако пока так и не получила ответа, всего речь идет о 56 визах.

Об этом 2 сентября написало агентство Reuters, ссылаясь на текст письма постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. 

Небензя в этом письме заявил, что отсутствие ответа на запрос о визах "вызывает тревогу" и пожаловался, что США "постоянно отказывали в выдаче въездных виз" россиянам, которые хотели принять участие в других мероприятиях ООН. 

Он попросил Гутерриша "подчеркнуть властям Соединенных Штатов, что они должны незамедлительно выдать" визы, которые запрашивает РФ, в том числе, по словам Небензи, речь идет о российских пропагандистах (он называет их журналистами). 

США, как страна, принимающая ООН, серьезно относится к своим обязательствам, заявили в Госдепартаменте агентству, но не стали комментировать вопрос с визами, так как  визовые записи являются конфиденциальными по американскому законодательству. 

В соответствии с "соглашением о штаб-квартире" ООН от 1947 года, США, как правило, обязаны предоставлять доступ в ООН иностранным дипломатам, однако Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам "безопасности, терроризма и внешней политики", пишет Reuters

Контекст:

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 13 сентября в Нью-Йорке, она будет проходить в онлайн- и офлайн-формате. Заседание высокого уровня начнется 20 сентября. 

Посол РФ в США Анатолий Антонов 17 августа заявлял, что Лаврову, который хочет посетить сессию Генассамблеи, не выдали американскую визу, а РФ "потребовала" от Белого дома сделать это "незамедлительно". 

72-летний Лавров возглавляет российский МИД с 2004 года. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он верит во "всю эту пургу про денацификацию, демилитаризацию" Украины, которую озвучивает как представитель РФ с различных площадок.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Лавров, визы, Генеральная Ассамблея ООН, Антониу Гутерриш, Василий Небензя
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