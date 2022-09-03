Лаврову по-прежнему не выдают визу в США для участия в Генассамблее ООН. Небензя жалуется Гутерришу – Reuters

У Лаврова осталось несколько недель для получения визы до начала сессии Генассамблеи Фото: ЕРА

Об этом 2 сентября написало агентство Reuters, ссылаясь на текст письма постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Небензя в этом письме заявил, что отсутствие ответа на запрос о визах "вызывает тревогу" и пожаловался, что США "постоянно отказывали в выдаче въездных виз" россиянам, которые хотели принять участие в других мероприятиях ООН.

Он попросил Гутерриша "подчеркнуть властям Соединенных Штатов, что они должны незамедлительно выдать" визы, которые запрашивает РФ, в том числе, по словам Небензи, речь идет о российских пропагандистах (он называет их журналистами).

США, как страна, принимающая ООН, серьезно относится к своим обязательствам, заявили в Госдепартаменте агентству, но не стали комментировать вопрос с визами, так как визовые записи являются конфиденциальными по американскому законодательству.

В соответствии с "соглашением о штаб-квартире" ООН от 1947 года, США, как правило, обязаны предоставлять доступ в ООН иностранным дипломатам, однако Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам "безопасности, терроризма и внешней политики", пишет Reuters