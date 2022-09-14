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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные убили в Украине 384 ребенка – Офис генпрокурора

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В Украине во время войны погибло 384 ребенка
В Украине во время войны погибло 384 ребенка
Фото: depositphotos.com

С начала широкомасштабного вторжения в Украину российские военные убили 384 ребенка. Об этом14 сентября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 14 сентября 2022 года более 1133 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 384 ребенка погибли и более 749 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении. 

По информации Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 393, Харьковской – 209, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26. 

Также сообщается, что бомбардировками и обстрелами вооруженные силы РФ повредили 2480 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Теги: Россия, Украина, вторжение, дети, обстрелы, война России против Украины, Офис генпрокурора, вторжение России в Украину
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