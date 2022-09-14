Российские военные убили в Украине 384 ребенка – Офис генпрокурора

В Украине во время войны погибло 384 ребенка Фото: depositphotos.com

"По состоянию на утро 14 сентября 2022 года более 1133 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 384 ребенка погибли и более 749 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 393, Харьковской – 209, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.

Также сообщается, что бомбардировками и обстрелами вооруженные силы РФ повредили 2480 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.