"Увеличиваем цену Путину". Блинкен заявил, что США ввели санкции против тех, кто финансирует и ведет войну России против Украины

Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Всего Штаты сегодня ввели санкции против 22 физических и двух юридических лиц РФ. В частности, в список попали глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослых дочери и двоюродный брат. Также ограничения введены против российской неонацистской группировки "Русич" и ее главарей Алексея Мильчакова и Яна Петровского.

Кроме того, под американские санкции попали крымские "судьи", выносившие политически мотивированные приговоры, и детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова (по данным минфина США, она руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в РФ).

"Мы нацелились на российскую оборонно-промышленную базу и нарушителей прав человека. Мы увеличиваем цену президенту [РФ Владимиру] Путину за его войну в Украине", – написал Блинкен.

Он добавил в Twitter, что "Госдепартамент США назвал, среди прочего, пятерых российских доверенных лиц, которые наблюдали за конфискацией или кражей сотен тысяч тонн украинского зерна, что усугубило отсутствие продовольственной безопасности во всем мире".

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