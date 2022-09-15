"Увеличиваем цену Путину". Блинкен заявил, что США ввели санкции против тех, кто финансирует и ведет войну России против Украины

Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Всего Штаты сегодня ввели санкции против 22 физических и двух юридических лиц РФ. В частности, в список попали глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослых дочери и двоюродный брат. Также ограничения введены против российской неонацистской группировки "Русич" и ее главарей Алексея Мильчакова и Яна Петровского.
Кроме того, под американские санкции попали крымские "судьи", выносившие политически мотивированные приговоры, и детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова (по данным минфина США, она руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в РФ).
"Мы нацелились на российскую оборонно-промышленную базу и нарушителей прав человека. Мы увеличиваем цену президенту [РФ Владимиру] Путину за его войну в Украине", – написал Блинкен.
Он добавил в Twitter, что "Госдепартамент США назвал, среди прочего, пятерых российских доверенных лиц, которые наблюдали за конфискацией или кражей сотен тысяч тонн украинского зерна, что усугубило отсутствие продовольственной безопасности во всем мире".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
.@StateDept designated, among others, five Russian proxy officials who have overseen the seizure or theft of hundreds of thousands of tons of Ukrainian grain, exacerbating food insecurity around the globe.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 15, 2022
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
США последние санкции ввели в начале августа, под них попали почти 900 российских чиновников и военных. Также под санкциями находятся первые лица РФ – Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу. США запретили импорт российского золота, ввели санкции против ФСБ РФ.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.