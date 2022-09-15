США ввели санкции против российской неонацистской группировки "Русич" и ее главарей Мильчакова и Петровского

"Русич" – неонацистская военизированная группировка, которая участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными в Украине, в том числе под Харьковом, в 2022 году. "Русич" имеет долгую историю боев на стороне поддерживаемых Россией сил на Донбассе (Украина), а в 2015 году наемников "Русича" обвинили и засняли на пленку в зверствах против погибших и взятых в плен украинских солдат", – говорится в сообщении.

В минфине отметили, что "Русич" связан с группами, против которых США ранее вводили санкции – частной военной компанией "Вагнер" и группировкой "Союз добровольцев Донбасса".

Группировку возглавляют Алексей Мильчаков и Ян Петровский.

"Мильчаков, заработавший репутацию крайне жестокого человека, был ранен в первом бою "Русича" под Харьковом, Украина, в 2022 году. Петровский, высланный из Норвегии в 2016 году после объявления угрозы национальной безопасности, является ведущим военным инструктором "Русича" и заменил Мильчакова в качестве командира после его ранения", – отметили в минфине.

В ведомстве добавили, что Мильчаков уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании.

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