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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США ввели санкции против российской неонацистской группировки "Русич" и ее главарей Мильчакова и Петровского

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США ввели новые санкции против РФ
США ввели новые санкции против РФ
Фото: depositphotos.com

США ввели санкции против неонацистской группировки "Русич". Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов США 15 сентября.

"Русич" – неонацистская военизированная группировка, которая участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными в Украине, в том числе под Харьковом, в 2022 году. "Русич" имеет долгую историю боев на стороне поддерживаемых Россией сил на Донбассе (Украина), а в 2015 году наемников "Русича" обвинили и засняли на пленку в зверствах против погибших и взятых в плен украинских солдат", – говорится в сообщении.

В минфине отметили, что "Русич" связан с группами, против которых США ранее вводили санкции – частной военной компанией "Вагнер" и группировкой "Союз добровольцев Донбасса".

Группировку возглавляют Алексей Мильчаков и Ян Петровский.

"Мильчаков, заработавший репутацию крайне жестокого человека, был ранен в первом бою "Русича" под Харьковом, Украина, в 2022 году. Петровский, высланный из Норвегии в 2016 году после объявления угрозы национальной безопасности, является ведущим военным инструктором "Русича" и заменил Мильчакова в качестве командира после его ранения", – отметили в минфине.

В ведомстве добавили, что Мильчаков уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Всего США сегодня ввели санкции против 22 физических и двух юридических лиц РФ. В частности, в список попали глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослых дочери и двоюродный брат.

Контекст:

В ноябре 2016 года главная военная прокуратура Украины объявила подозрение главарям вооруженного формирования "Русич" Мильчакову и Петровскому в участии в террористической организации.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Президент РФ Владимир Путин, объявляя о вторжении российских войск в Украину, заявлял, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: Россия, США, санкции, Харьковская область, неонацизм, война России против Украины, минфин США
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