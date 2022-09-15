Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии энергетическую безопасность

Зеленский подчеркнул, что фон дер Ляйен прибыла в Киев уже третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Провели предметные переговоры по важным темам. В частности, обсудили вопросы энергетической безопасности. Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры. Это сложные вызовы как для Украины, так и для Европейского союза. Поэтому всем нам нужно работать вместе, чтобы их преодолеть", – написал он.
Также президент наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого I степени.
Фон дер Ляйен прибыла в Киев сегодня. Кроме Зеленского, она также намерена встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.