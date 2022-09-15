Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии энергетическую безопасность

Зеленский подчеркнул, что фон дер Ляйен прибыла в Киев уже третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Провели предметные переговоры по важным темам. В частности, обсудили вопросы энергетической безопасности. Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры. Это сложные вызовы как для Украины, так и для Европейского союза. Поэтому всем нам нужно работать вместе, чтобы их преодолеть", – написал он.

Также президент наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого I степени.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев сегодня. Кроме Зеленского, она также намерена встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем.