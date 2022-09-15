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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии энергетическую безопасность

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Фон дер Ляйен 15 сентября прибыла в Украину
Фон дер Ляйен 15 сентября прибыла в Украину
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что фон дер Ляйен прибыла в Киев уже третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Провели предметные переговоры по важным темам. В частности, обсудили вопросы энергетической безопасности. Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры. Это сложные вызовы как для Украины, так и для Европейского союза. Поэтому всем нам нужно работать вместе, чтобы их преодолеть", – написал он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/468016975340753/

Также президент наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого I степени.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев сегодня. Кроме Зеленского, она также намерена встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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